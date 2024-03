Sjokkert av Norge: – Utrolig

Se Norge-Tsjekkia fra kl. 17.30 på TV 2 Direkte og Play.

– Hør her. Norge er det beste laget som ikke er kvalifisert til EM. Det blir en veldig vanskelig utfordring for oss.

Tsjekkia-trener Ivan Hašek tar Ullevaal og utfordringen som møter ham der fredag kveld innover seg, når han møter TV 2.

Det er kanskje bare en treningskamp, men for EM-klare Tsjekkia er det et viktig steg på veien. For Norge er seier viktig for posisjonen på FIFA-rankingen, som kan vere vesentlig for sjansen til å komme seg til VM.

– Jeg forventer en god test, sier stjernespiss Patrick Schick.

– Norge har, selv om de ikke skal til EM, mye kvalitet i laget. Jeg hadde forventet at de var der egentlig. De har spillere i verdensklasse.



TSJEKKIA-TRENER: Ivan Hasek. Foto: TV 2

Overrasket

Treneren er enig.

– For meg er det en enorm overraskelse. Det er utrolig at et lag med spillere som er blant de beste i Premier League og La Liga, som spiller fast og er så viktige for lagene sine, ikke skal spille EM. Det overrasker meg.

Han tror imidlertid ikke at norske fans må vente altfor lenge.

– Jeg er sikker, også når jeg ser noen av de unge spillerne dere har, på at dere kommer til å kvalifisere dere neste gang.

– Sikker?

– Ja, i hvert fall til EM (i 2028).

– Det vil være første gang siden 2000. Hva tenker du om det?

– Det er en stor overraskelse. Dere har utviklet mange gode spillere, så det er rart. Jeg er sikker på at dere er med neste gang.

STJERNESPISS: Patrick Schick på Ullevaal. Foto: TV 2

Norsk svakhet

Kanskje er det derfor tsjekkerne mener at det passer å få øve på EM-spillet mot Norge.

– Norge er et veldig, veldig godt organisert lag defensivt, som beveger seg samlet enten de står høyt eller lavt, og som har spillere som kan utgjøre forskjellen. For eksempel geniet Martin Ødegaard, som når som helst kan slå en pasning ingen tror er mulig. Dere har også høye spillere, og spillere som kan komme inn fra benken og endre kampen.

Også Schick er imponert over angrepsrekken til Norge.

Om det defensive er han ikke like sikker som sjefen.

– De sliter ofte i forsvar. Så vi har planer for det, avslører Schick.