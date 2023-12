Sjokkerer Bjørndalen: – Detaljene er hemmelige

Tirsdag ble det kjent at Johan-Olav Smørdal Botn erstatter Vetle Sjåstad Christiansen når verdencup-sirkuset fortsetter i tyske Oberhof like etter nyttår.

TV 2 møter 24-åringen fra Stårheim i italienske Livigno. Der forteller en storfornøyd Smørdal Botn om hvordan det var å få beskjeden.

– Det er jo dritkult, en drøm som går i oppfyllelse. Da jeg snakket med Egil (Kristiansen) tror jeg ikke at jeg reagerte med en gang, men det har gått mer og mer opp for meg i løpet av dagen, forteller Botn.

GLAD: Skiskytter Johan-Olav Smørdal Botn på plass i høyden i Livigno, Italia. Foto: Rasmus Lie / TV 2

Å danke ut en erfaren utøver som Sjåstad Christiansen gjør han derimot med blandede følelser.

– Nei, æsj. Jeg synes ikke det er så kult å tenke på den siden av idretten. Det kan være litt hardt, men det setter jo dagens situasjon i perspektiv. At til og med han som er såpass god er såpass usikker, sier Botn.

VRAKET: Velte Sjåstad Christiansen ble ikke tatt ut til Oberhof. Foto: Michael Allen / TV 2

Bjørndalen: – Aldri skjedd

TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen har latt seg begeistre av nordfjordingen.

– Det ryktes at han ligger på langt over 100 treningstimer per måned. Det å prestere med en sånn treningsmasse er det ingen som har gjort og har aldri skjedd, forteller Bjørndalen.

– Trente jeg over 100 timer gikk det utover skyteferdighetene mine. Da hadde jeg ikke nok tid på skytebanen, utdyper TV 2-eksperten.

– Hvor mye trener du?

– Detaljene skal jeg holde litt hemmelig. Jeg kan bekrefte at det blir en del måneder med langt over hundre, svarer Botn lurt.

TRENINGSVILLIG: Johan-Olav Smørdal Botn under den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen. Foto: Geir Olsen / NTB

– Det har vært veldig bra trøkk på rekruttlandslaget i år. Vi har pushet hverandre, særlig kanskje jeg og Endre Strømsheim har tatt det til et nytt nivå. Så liker vi litt konkurransen ved å trene mest og ekstremt. Vi holder hverandre i sjakk, fortsetter han.

I IBU-cupen har treningen i hvert fall gitt resultater. Så langt har det blitt seks førsteplasser.

– Botn har vunnet alt som er der og har en langrennsform som kan matche Johannes Thingens Bø på en topp, topp dag, mener Bjørndalen.



IMPONERT: TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Nå håper eksperten at 24-åringen tar vare på muligheten.

– Det spørs om han klarer å få det mentale og skyteferdighetene på plass. Han har et ekstremt potensial når han er i toppslag, sier Bjørndalen.

Selv forteller Botn om en vinneroppskrift bakt på god trening over flere år.

– Spesielt det siste året med Anders (Øverby, trener) har tatt det til enda et nytt steg, sier den ferske verdenscuputøveren.

Og at julen tilbringes i høyden er ikke tilfeldig.

– Ikke i det hele tatt. Det har vært en klar strategi fra laget og min egen del at vi skal satse høyde fram mot OL i Anterselva. Det er et steg i en ganske stor plan.

GYLLEN MULIGHET: Skiskytter Johan-Olav Smørdal Botn under sesongåpningen på Sjusjøen. Foto: Rasmus Lie / TV 2

Kjæresten og langrennsløper Karoline Simpson-Larsen er med Botn til Italia. Det samme er nevnte Endre Strømsheim. Sammen skal de feire jul i Livigno.

– Jeg har aldri gjort det før, så det blir spennende. Jeg har noen rundt meg som kan passe på. Jeg fikk forhandlet meg fram til pinnekjøtt. Det var viktig.

Og målet i Oberhof?

– Jeg er ganske sikker på at jeg må ha en pallplass om ikke to for at jeg skal gå videre. Målet er jo å være med i verdenscupen mer. Da går jeg for pallplasser. Det er et hårete mål, sier Botn.