Sjokkerende VM-exit for Carlsen: – Patetisk dårlig

UTE: Magnus Carlsen gikk på et overraskende tap i fischersjakk-VM som arrangeres i Reykjavik på Island. Foto: Arun Sankar

Magnus Carlsen (31) måtte vinne fjerde og siste parti i semifinalen for å gå til finalen. Der møtte han russiske Jan «Nepo» Nepomnjasjtjij.

Det klarte han ikke. Carlsen tapte partiet, med svarte brikker, mot «Nepo». Dermed er VM i fischersjakk over for nordmannen.

– I dag var jeg litt ute av det, og da blir det patetisk dårlig. Men han var mye bedre enn meg, sier nordmannen til NRK.

– Jeg prøver å optimere fra åpningen og spille strategisk vanskelige stillinger. Han spiller fort og taktisk. Det er veldig frustrerende. Jeg står klart best i fire av fire partier, men klarer ikke å få mer ut av det, sier en tydelig skuffet Carlsen etter tapet.

Søndag møter nordmannen Nodirbek Abdusattorov fra Usbekistan i kampen om tredjeplassen.

– Det er mye å spille om også i morgen. Så det er bare å stå på, sa Carlsen.

SLET: Magnus Carlsen fikk det ikke til å stemme i semifinalen. Foto: Arun Sankar

Carlsen startet bra i det siste partiet og fikk raskt byttet av dronningene. Han fikk så partiet inn i sin bane, men klarte ikke finne de fordelaktige trekkene som ville gitt seier.

Etter 36 trekk ga nordmannen seg.

Brutal nedtur

Han mente han verken hadde tid eller form til å spille den sjakken han ønsket, og reagerer på én ting:

– Det er også en av grunnene til at jeg har tatt til orde for at man kan spille turneringer med lengre betenkningstid i fischersjakk og litt kortere i vanlige sjakk.

TIL FINALEN: Jan Nepomnjasjtsjij under et parti i Bærum i 2019. Foto: Berit Roald / NTB

Fischersjakk er den eneste offisielle VM-tittelen som Carlsen aldri har hatt.

I den andre semifinalen slo Hikaru Nakamura den store outsideren Nodirbek Abdusattorov fra Usbekistan i tre strake partier. Dermed blir finalen mellom «Nepo» og Nakamura.

Finalen går søndag.

Slik var partiene

Dagen åpnet bra med norske øyne ved at Carlsen vant det første partiet med svarte brikker. Nepomnjasjtsjij ga opp etter 67 trekk.

Da nordmannen skulle spille med hvite brikker i parti to, hadde han lenge føringen. Etter rundt 30 trekk gjorde han en feil som ga «Nepo» overtaket, og etter 60 trekk var partiet over med russisk seier som utfall.

I det tredje partiet med hvite brikker hadde Carlsen tidlig et grep, men brukte fortsatt lang betenkningstid.

Etter 20 trekk hadde russeren, som representerer Fide under mesterskapet, tatt fullstendig over i partiet. Etter 28 trekk ga Carlsen seg.