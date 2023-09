Sjelden sykdom førte til karrierestopp

Kristian Morken Bjelland (32) kjenner på et stort savn.

En hjemmelaget pizza med skinke og kjøttboller plasseres i ovnen. Så et raskt bleieskift før turnklær finnes frem.

Kristian Morken Bjelland er fortsatt en travel mann, selv om en meget suksessrik karriere er over.

– Jeg har egentlig ikke tid til å tenke på det, sier Morken Bjelland til TV 2.



Kan bli kvalt

To små døtre krever sitt, men 32-åringen stortrives i rollen som pappa. Tidligere var rollen kaptein og toppidrettsutøver, men kombinasjonen familieliv og potensielt livstruende sykdom gjorde at idrettsbiten måtte vike.

– Jeg har sykdommen heriditært angiødem og jeg vil aldri bli frisk. Jo mer jeg presser kroppen, jo større er sjansen for at jeg får et anfall. I form av at det begynner å lekke væske og plasma fra blodårene, sier Bjelland.



– Jeg kan få hevelser over alt på kroppen, og hvis det skjer i halsområdet kan jeg bli kvalt. Skjer det om natten vil jeg ikke ha mulighet til å puste. Det er det verste som kan skje. Men jeg har fått medisin som funker veldig bra. Jeg er veldig glad for at de fant ut hva som var galt med meg.



Sykdommen er svært sjelden og i tillegg arvelig. Både moren og en av brødrene til den tidligere volleyballhelten lider av det samme. Dermed var han redd at døtrene også kunne være rammet.

GOD STEMNING: Kristian og døtrene nyter hjemmelaget pizza. Foto: Markus Engås / TV 2

– Vi har testet både Vilje og Hedvig og de har ikke arvet sykdomsgenet mitt. Jeg husker jeg ble veldig lettet da jeg fikk de telefonene. Da ble jeg veldig glad, sier Bjelland og gir en «high five» til eldstedatteren.



Mestvinnende i Norge

Nå skal Bjelland, som til daglig jobber som ungdomsskolelærer, bidra til å skape mer bevissthet rundt sykdommen kombinert med idrett.

– De ringte fra pasientforeningen fordi de skal ha en konferanse i Malmö for hele Skandinavia. Der skal jeg holde en sesjon hvor jeg skal fortelle om mitt liv som utøver og hvordan jeg har kombinert sykdommen med toppidrett. Det er det ytterst få som har kunnet gjøre. Det er ikke så mange som har denne sykdommen. Vi er vel 120-130 i Norge.



EN VINNER: Kristian Bjelland kan se tilbake på en fantastisk karriere. Foto: Markus Engås / TV 2

19 titler gjør Morken Bjelland til den mestvinnende innendørsspilleren i Norge.

– Syv kongepokaler, tre nordiske mesterskap og resten er seriemesterskap. Ingen har flere enn det, så det er veldig kjekt.



Og like før sesongstart kjenner han litt ekstra på at det er over.

– Jeg savner volleyball ekstremt mye. Det er fortsatt vemodig. Volleyball har vært en del av meg hele livet. Men familieliv og sykdommen var med på å føre til beslutningen om at nå er det nok.

Håper på comeback

På banen vil fortsatt en med navnet Bjelland lede an for TIF Viking. Lillebror Eirik Mjelde Bjelland tar over både posisjon på banen og kapteinsbind fra Kristian.

BRØDRE: Kristian Bjelland har lagt volleyballen på hylla. Nå har lillebror Eirik Bjelland tatt over. Foto: Markus Engås / TV 2

– Det er mange her som har sett opp til ham. Det var flere som fikk frem tårene da Kristian var ferdig etter sluttspillfinalen i fjor. Jeg håper han kommer ofte innom og hjelper oss med all den kunnskapen og kompetansen han har, sier Mjelde Bjelland til TV 2.



TIF Viking-trener Scott Olsen er klar på at laget vil savne sin tidligere leder, men han ser ikke bort i fra at det kommer en retur til volleyballen.

– Kristian var en kulturbærer her. Han satte standarden på trening og var en garantist for kvalitet. Jeg håper veldig at han kommer tilbake en dag, i trenerteamet. Han får litt pause nå, så skal vi mase mer på ham, sier Olsen til TV 2.