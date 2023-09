– Sjekket ut mulighetene for trening før turen ble booket

Herr og fru Asserson Ingebrigtsen har delt flere bilder fra bryllupsreisen på Maldivene. Men der de fleste av oss ville nøyd oss med en dukkert i det azurblå vannet, så ligger ikke Jakob Ingebrigtsen med beina rett ut på stranda de dagene han er i øyparadiset.

– De har såkalt off season, men det betyr ikke treningsfri, sier landslagssjef Håvard Tjørhom.

Han forteller at Jakob derfor var nøye i valg av bosted på paradisøyene.

PÅ DYPT VANN: Jakob Ingebrigtsen kastet seg ut i det på Maldivene. Foto: @elisabethassers, Instagram

– Han sjekket ut treningsfasilitetene og mulighetene for å kunne løpe der de skulle før reisen ble booket. Det er helt nødvendig når du er en utøver på Jakob sitt nivå.

– En mil om dagen

Oppkjøringen til neste sesong starter så snart han er tilbake fra bryllupsreise.

I et intervju med TV 2 tidligere i år delte Jakob Ingebrigtsen litt om hvordan han trener når han har ferie.

– Jeg vil ikke kalle det trening, ler han.

– Det er jogging. Minst 10 kilometer hver dag. Og det er for å holde beina i gang slik at man er mindre utsatt for skader når man starter oppkjøringen.

– Og hvor fort går det når du jogger?

– Det kommer litt an på. Det varierer hvor god tid jeg har. På dager der jeg har det litt travelt kan jeg bruke ned mot en halv time, mens andre ganger tar jeg det litt roligere. Det blir gjerne progressiv fart, der man starter rolig og drar på litt mot slutten.

PÅ FARTEN: Jakob Ingebrigtsen og kona Elisabeth Asserson Ingebrigtsen på bryllupsreise på Maldivene. Foto: @elisabethassers, Instagram

Under 30 på mila

Han avslører at han har løpt såpass fort på feriemila si at folk flest ville definert det som spurt.

– Det raskeste jeg har løpt i en ferie er vel rett under 30 minutter. Da begynte jeg ganske rolig, så ble det litt høyere fart mot slutten, smiler han.

– Ikke bare litt vel?

– Ganske bra fart i alle fall, he, he.

For ordens skyld kan vi opplyse om at en tid på under 30 minutter betyr at han har «jogget» i over 20 km/t i snitt.

TV 2 vet også at Ingebrigtsen følger et regelmessig styrke - og bevegelsesprogram som han kjører i sesongpausene.

Så det betyr at løpsfenomenet fra Lura ikke kommer i råtten form tilbake fra bryllupsreise.

Storebror Henrik tullet jo også med dette etter seremonien i Bragernes kirke sist lørdag.

– Jeg har hørt rykter om at Jakob og Elisabeth skal på treningsleir til Maldivene.

ROLIG FARVANN: På instagram ser det heldigvis ut som ekteparet har fått tid til litt annet enn trening også. Foto: @elisabethassers, Instagram

Med andre ord er han ikke så langt fra sannheten med den uttalelsen. Før VM i sommer fortalte Jakob Ingebrigtsen til TV 2 at selvtilliten han har, er nøye bygd opp gjennom en trygghet i at han alltid gjør den jobben han skal på trening.

– Jeg kan med hånda på hjertet si at jeg aldri har løpt mindre enn det jeg har planlagt. Aldri.

Ingebrigtsen starter for alvor oppkjøringen til OL-sesongen den andre uka i oktober. Og han kommer naturlig nok til å være midtpunktet når landslagene i friidrett offentliggjøres 16/17 oktober.