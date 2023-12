Sjåstad Christiansen vraket til verdenscupen

Verdenscupen i skiskyting fortsetter i tyske Oberhof like etter nyttår, 4. til 7. januar.

Der kommer ikke Vetle Sjåstad Christiansen til å gå. Det melder Skiskytterforbundet i en pressemelding tirsdag.

Sjåstad Christiansen blir erstattet av rekruttløper John-Olav Smørdal Botn.

– Bakgrunnen er først og fremst at vi har så mange gode gutter at vi har en utfordring for at folk skal få prøve seg i verdenscupen, sier landslagssjef Per Arne Botnan til TV 2.



– John-Olav har prestert veldig godt i IBU-cupen og har nesten bare toppløp. Da må vi prøve å finne en åpning for at han skal få prøve seg. Da får han sjansen i Oberhof og Vetle står over, utdyper Botnan.



– Hvorfor var det Sjåstad Christiansen som måtte vike?



– Det er han som er, fælt og si det, men dårligst rangert. Det holder faktisk ikke bare å ha pallplasser eller topp seks plasseringer lengre. Du må nesten ha vært på pallen hver eneste gang. Så tøft er det blitt. Det er tøffe sko å gå i for trenerne som må gjøre disse valgene her, så tøft at vi må sette ut en av verdens beste skiskyttere.



Landslagssjefen understreker at Sjåstad Christiansen er tilbake i verdenscupen i Ruhpolding etter å ha stått over i Oberhof. Sjåstad Christiansen er forhåndsuttatt til Ruhpolding.

Etter å ha stått over sesongåpningen på Sjusjøen på grunn av sykdom, har Sjåstad Christiansen gått seg inn til en sjuendeplass i verdenscupen sammenlagt.

Sjåstad Christiansen er også stort sett fast som ankermann på det norske stafettlaget. Hans beste individuelle plassering denne sesongen var 3.-plassen på jaktstarten i Östersund.

Saken oppdateres!