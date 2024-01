Sjåstad Christiansen etter vrakingen: – Jeg er fly forbannet

Vetle Sjåstad Christiansen måtte vike til fordel for rekruttløper i Oberhof. Nå kommenterer han vrakingen for første gang.

Mens skiskytterne var i Oberhof forrige uke, var Vetle Sjåstad Christiansen hjemme på Geilo.

Sjåstad Christiansen ble vraket til verdenscupuken i den tyske byen og erstattet av Johan-Olav Smørdal Botn.

– Vetle var ikke helt enig. Han var uenig, men vi ble enige om at vi var uenige og så kommer vi sterkere tilbake i Ruhpolding, sa landslagstrener Egil Kristiansen til TV 2 i Oberhof forrige helg.



Det har vært stille fra Sjåstad Christiansen helt siden uttaket til Oberhof ble kjent. Tilbake i varmen og på plass i Ruhpolding uttaler han seg for første gang.

– Jeg har gått litt under jorden. Det har stormet på mobilen og til slutt måtte jeg bare ta på flymodus for å bevare julefreden så lenge det gikk, sier Sjåstad Christiansen til TV 2 onsdag.

– Det var litt todelt grunn til det. Jeg ville ikke stå å braute på sidelinjen og ødelegge for Johan-Olav som skulle få verdenscup-debuten sin, utdyper Geilo-løperen.



– Jeg tenkte at det var best å vente med å uttale seg om det jeg vil kalle inkompetente avgjørelser. Jeg ville ikke bruke mer energi enn nødvendig og hare egentlig lagt fra meg hele saken. Men jeg har vært fly forbannet. Det er jeg fortsatt, understreker Sjåstad Christiansen.



– Sitter igjen med tre tapere



Sjåstad Christiansen understreker at det ikke handler om vrakingen i seg selv, men at han ble det til tross fra de uttakskriteriene forbundet har og hvilke premisser som er og skal være.

– Vi er vant til å kjempe på like premisser og bli behandlet relativt likt. Det var det som gjaldt her, at jeg ikke følte en likebehandling i det hele tatt den presedensen forbundet har skapt over mange år tatt i betraktning, forteller Sjåstad Christiansen og utdyper:

– Jeg opplever at jeg ikke ble behandlet etter den presedensen som har vært skapt. Det har vært A, B- og C-kriterier i uttak, og jeg har banket inn A-kriterier blankt. Da var det sjokkerende at jeg mistet plassen min ut av det blå. Jeg kan ikke skjønne at det måtte bli sånn.

Sjåstad Christiansen understreker videre at han var glad på Smørdal Botn sine vegne i at han fikk sjansen i verdenscupen, men påpeker at hele situasjonen endte ille for alle parter.

– Johan-Olav gjorde så godt han kunne og han er en utøver med et ekstremt godt potensial. Men nå sitter du igjen med tre tapere. Forbundet spilte et høyt spill. Johan-Olav fikk en dårlig opplevelse i Oberhof. Jeg tapte fordi jeg er forbannet og forbundet taper fordi de sitter igjen med en misfornøyd utøver, sier Sjåstad Christiansen.

En balansegang

Da TV 2 snakket med landslagstrener Egil Kristiansen i helgen, innrømmet han at det er en vanskelig balansegang mellom det å gi utøverne trygghet, samtidig som du skal la rekruttløpere få sjansen.

– Vi må nok kanskje tenke oss litt om fremover og prøve å gi løperne litt trygghet på de rennene de skal gå. Vi må tenke på hva som er bra på sikt. At løpere kommer inn og ut hele tiden er ikke noen god løsning. Så vi må finne den riktige balansegangen på akkurat det, sa Kristiansen.



Sjåstad Christiansen forteller at han har hatt flere samtaler med Kristiansen og gitt klart uttrykk for hva han har følt om situasjonen.

– Egil har vært den jeg har gitt skyllebøttene. Jeg ville forholde meg til minst mulig folk, men litt kjeft må jeg også få komme med. Han har virket like frustrert som meg, opplever jeg. Han har nok kjent litt på det å få en så misfornøyd utøver.

Sjåstad Christiansen påpeker at han har vært godt innenfor de beste uttakskriteriene forbundet har lagt før denne sesongen.

– Når de da med oppdaterte føringer klarer å surre det til, er det for dårlig. Det skaper usikkerhet i hele gruppen og gjør noe med hodet til oss utøvere. Det er en kynisme vi aldri har opplevd tidligere.



– Om vi blir møtt med den kynismen, hvilken kynisme skal vi vise tilbake da? Om vi vet vi er på kanten, skal vi stille opp i alle stafetter eller spare oss til individuelle renn? Er det sånn vi skal tenke? Det tror jeg ingen har lyst til, sier Sjåstad Christiansen.



Etter en juleferie hjemme på Geilo uten verdenscup, er han glad for å være tilbake i sirkuset.

– Motivasjonen for å slå konkurrentene var stor nok fra før dette skjedde. Jeg har trent kjempebra hjemme og forberedt meg maksimalt for å slå de utenlandske.



Saken oppdateres.