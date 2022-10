Tror ikke Niemann blir utestengt: – Stygge mørketall

En etterforskning utført av Chess.com viser at Hans Niemann (19) «trolig har jukset» i over 100 sjakkpartier. Dette skal også gjelde partier i turneringer hvor det har vært premiepenger på spill.

– Chess.com har en liste over partier eller anledninger hvor de mener Niemann med stor sikkerhet har jukset. Jeg har stor tillit til Chess.coms antijuks-metodikk. Ja, jeg tror han har jukset ved de anledningene, sier TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

I rapporten kommer det også frem at Niemann skal ha jukset i en av turneringene han spilte for det norske laget Norway Gnomes i Pro Chess League i 2020. På laget spilte nettopp Hammer.

– Jeg hadde ingen mistanke på det tidspunktet, sier forteller han.

– Jeg har egentlig aldri hatt kontakt med ham. Jeg har spilt Fortnite med ham én gang, men bortsett fra det har vi ikke hatt noe særlig kontakt bortsett fra at vi spilte på Norway Gnomes-laget. Men jeg var ikke primærkontakten hans der selv om jeg var lagleder, sier Hammer.

– Stygge mørketall

Niemann har tidligere innrømmet å ha jukset da han var tolv og 16 år. Hammer tolker ikke dette som to enkeltstående partier.

– Hva betyr to ganger? Trodde man da at han mente to partier? Slik jeg har oppfattet Niemann sier han at han har jukset i to perioder. Våren 2020 var han 16 år. Jeg vet ikke om kommentaren hans refererer til noe annet enn det som er kommet frem, sier Hammer.

– Rapporten sier også at de ikke finner det bevist at Niemann har jukset etter 2020. De sier ikke at han er definitivt frikjent, men de kan ikke slå fast at han har jukset etter den gang. Hvis internettjuks som 16-åring diskvalifiserer deg fra å spille sjakk igjen, vil veldig mange sjakkspillere håpe at Chess.com aldri offentliggjør jukselisten sin. Da ville folk rykket mange plasser opp på verdensrankingen. Det er nok stygge mørketall her som Chess.com holder anonymisert, sier Hammer.

Her dukker Niemann opp etter sjokkrapporten

Niemann spiller i kveld i det amerikanske mesterskapet i St. Louis. Hammer føler seg trygg på at amerikaneren dukker opp og spiller. Sjakkeksperten tror ikke Verdenssjakkforbundet (FIDE) vil utestenge Niemann.

– Det er den store diskusjonen. Det at man har jukset på nett: Diskvalifiserer det deg fra sjakk generelt? Der blir denne saken litt spesiell, sier Hammer.

– Det er viktig å skille mellom situasjonen nå og hvordan den kan være i fremtiden. Men per dags dato, med de beviser og indisier som er offentliggjort, kommer ikke Niemann til å få noen reaksjon fra Verdenssjakkforbundet fordi det ikke er bevist juks over brettet, spår Hammer.

– Så du tror ikke at han blir utestengt fra Fide-turneringer?

– Jeg tror ikke det. Hvis Verdenssjakkforbundet begynner å utestenge folk basert på nettsjakk, vil det være en gigantisk omveltning i deres håndtering. Det vil skape andre problemer, for eksempel at Chess.com har denne listen med andre folk som kanskje burde vært utestengt, men hvor de nekter å avsløre hvem som er på den listen. Da blir det Chess.com som bestemmer hvem de avslører og på den måten hvem som blir utestengt av Verdenssjakkforbundet. Det går ikke. Det må være likhet for loven, sier Hammer.

Vil få færre invitasjoner

Sjakkeksperten tror likevel mange arrangører vil vegre seg fra å invitere Niemann.

– Det tror jeg du vil se ganske med en gang. Når Carlsen sier at han ikke ønsker å spille i turneringer hvor Niemann er med, betyr det at mange arrangører ikke vil ønske å ha med Niemann. Det du kaller «soft ban» har allerede startet. Det var det Carlsen fikk til ved å gå så hardt ut som han gjorde, sier Hammer.

Han understreker at han uttaler seg på grunnlag av det som er kommet frem per dags dato.

– Det store spørsmålet er om Niemann har jukset mye mer enn det Chess.com sier de har bevis for. Det som startet alt dette var partiet Niemann spilte mot Carlsen i september. Det partiet refererer Chess.com til spesifikt. De skriver at de ikke har noen holdepunkter for å konkludere med at det var juks der, avslutter Hammer.