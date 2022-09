Tror Carlsen slipper unna – mener han er fredet

TAPTE MED VILJE: Magnus Carlsen ville ikke spille mot Hans Niemann under Champions Chess Tour. Foto: ARUN SANKAR

Etter bare to trekk forsvant Magnus Carlsen ut av sjakk-partiet i Champions Chess Tour-møtet med Hans Niemann. Han trakk seg og tapte mot 19-åringen med vilje.

Selv om ingenting er kommunisert ut fra nordmannen, tyder mye på at han mener Niemann har jukset i et tidligere møte mellom de to.

Turneringsleder Arne Horvei uttalte til TV 2 like etter partiet at Carlsens manøver var en stor overraskelse, men at de ikke har drøftet saken enda.

– Det er tidlig å svare på nå. Nå skal vi komme oss gjennom dette i dag, sa han ordknapt.

Carlsen ga seg etter to trekk: – Fullstendig uakseptabel oppførsel

– Kanskje en advarsel

Fortsatt er det uklart hvordan turneringsledelsen vil reagere, men rivalen Anish Giri sier til TV 2 at han ikke forventer en skarp straff for mannen fra Lommedalen.

– Han er verdensmester, og da har man et visst ego. Når han har vært en så god ambassadør for sporten, og ikke har gjort noe «ulovlig» tidligere, så blir det nok en mild straff, sa Giri i TV 2s sjakksending.

TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer tror også Carlsen kommer unna med det verste.

– Han kommer kanskje til å få en advarsel på at de ikke liker sånn oppførsel, men det kommer ikke til å gi særlige konsekvenser, sier Hammer.

– Så det ender ikke med utkastelse?

– Det kommer ikke til å skje, svarer han uten betenkningstid.

LITE TRO PÅ SVIENDE STRAFF: TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer. Foto: Erik Edland / TV 2

Tror det preger sjakken i flere år

Et av spenningsmomentene nå er om hva som skjer hvis Carlsen og Niemann møter hverandre på nytt senere i turneringen. På grunn av de tre gratis poengene amerikaneren fikk ligger han an til ta seg videre til sluttspillet.

– Vi får ta en krise om gangen, men det blir stor spenning rundt hva som skal skje om de møtes.

Uansett hvilken straff Carlsen skulle få, tror Hammer at saken kommer til å leve lenge.

– Jeg syns alle parter hadde tjent på at denne konflikten kunne dødd ut. Magnus fyrer opp om det på nytt. Denne nyheten kommer til å prege sjakkverden fremover, ikke bare de neste ukene, men i flere år.

Selv med mandagens kontroverser er sjakkeksperten sikker på at posisjonen i sjakkverden hans ikke svekkes.

– Han er verdens soleklart beste sjakkspiller, det kommer ikke dette til å rokke noe ved. Han har mange fans som støtter ham. Vi ser delte meninger, hvor noen utrykker at det er dårlig oppførsel, mens andre sier at de støtter ham bare Magnus er overbevist om juks.

Her innser rivalen hva Carlsen har gjort

– Må være forsiktig med å gjøre Magnus gretten

Et annet moment er at selskapet hans Play Magnus har eierandeler i Champions Chess Tour. En sviende straff er derfor usannsynlig.

– Det ser ikke bra ut på papiret at han har eierandeler, men faktum er at han har en veldig spesiell posisjon i sjakkverden uansett. Da han gjorde noe lignende nylig, så sa arrangøren at de ønsket Magnus tilbake ved en senere anledning.

Hammer tror derfor Carlsens posisjon «freder» ham.

– Jeg tror ikke dette har mye å si, det som er viktigst er at Magnus har vært en ubestridt ener over veldig lang tid. Alle arrangører vil ha han med i turneringen. Man vil alltid være forsiktig med å gjøre Magnus gretten, sier Hammer.