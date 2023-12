Tok sin tredje strake finaletittel i Champions Chess Tour

Magnus Carlsen må sies å være sitt ess i disse juletider. Lørdag kveld sikret han sin tredje strake seier i Champions Chess Tour-finalen. Det er faktisk ingen andre som har klart det ettersom dette kun er den tredje utgaven av turneringen.

Dermed befester Tønsberg-mannen seg nok en gang som den klare verdenseneren i sjakk.

– Jeg er utrolig fornøyd. Det er det sterkeste feltet i en finale siden det startet. Jeg hadde sovet dårlig og var ikke i god form. Jeg våknet tidlig og kjente på en stor spenning i kroppen. Men det virket som om han også var litt preget, sier Carlsen til TV 2 etter seieren.

Carlsen hadde et godt utgangspunkt lørdag kveld etter at han fredag sikret seier i den første matchen over Wesley So. Lørdagens batalje var av det nervepirrende slaget. Carlsen vant det første partiet, før So slo tilbake i parti nummer to.

Tredje parti endte opp med remis før det i det fjerde partiet endte med en solid Carlsen-seier på tampen av partiet. Dermed er han 2,2 millioner kroner rikere.

På arrangørens spørsmål om hva som skal til for å slå ham, trekker Carlsen på smilebåndet.

– Mange har vært nære. Jeg har tapt noen kamper denne sesongen. Faktisk flere enn noen par. Men jeg vinner ikke hele tiden. Men jeg tror ikke det skal bli enkelt å slå meg i fremtiden heller, sier en smilende Carlsen.

Slaktet So

Men det hele kom ikke uproblematisk lørdag kveld. I det første partiet med hurtigsjakk lørdag kveld hadde Carlsen relativt god kontroll. Såpass god kontroll at TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer nærmest bød på en tirade mot Carlsens motstander Wesley So.

– Han har vært dårlig på brett, dårlig på tid og han hadde en dårlig åpning. Jeg har ikke mye positivt å si om Wesley So i dag, sa Jon Ludvig Hammer om Sos prestasjoner i det første partiet.

En smilende Magnus Carlsen møtte så TV 2 etter å ha sikret seg seieren i første parti med svarte brikker. Det var imidlertid ikke en helt uproblematisk seier for Carlsen.

– Jeg klarer ikke helt å se det på den måten. Jeg irriterer meg litt over at jeg rotet så mye. Det var unødvendig å havne i tidsnød der, sier Carlsen og smiler.

So slo tilbake

I det andre partiet bød sjakkspillerne opp til et nervepirrende drama. Da det hele skulle avsluttes gikk det virkelig unna, og mye endret seg i de siste trekkene. Amerikanske So kunne imidlertid glise bredest av spillerne da han trakk det lengste strået og utlignet til 1-1 i parti.

En spøkefull So sa til TV 2 at nå som han endelig hadde spilt et godt parti med sjakk, håpet han at han kanskje kunne fortsette med det. Han ymtet også frempå at han i de to gjenstående partiene lekte med tanken på å gå for to remiser for å så slå Carlsen i armageddon.

Og det viste seg at So sto på sitt. I det tredje partiet sto det relativt likt mellom spillerne gjennom hele partiet og etter nærmere 40 trekk tok de hverandre i hånda og ble fint enig om remis i det tredje partiet.

Etter det andre settet var det en tydelig frustrert Carlsen som valgte å ikke stille til intervju etter å ha skuslet bort det andre partiet.

– Jeg kjenner det går sakte i hodet i dag. Jeg greier ikke å holde hodet kaldt under press, og det er sjokkerende hvor dårlig oversikt jeg har, sier Carlsen smilende til TV 2.

I det fjerde partiet fikk den norske 33-åringen et tidlig overtak og sørget for at So sin tid gikk relativt kjapt unna sammenlignet med Carlsen. Det så tidlig ut til at remis ville bli det verste utfallet for nordmannen i det fjerde partiet.

Det viste seg også å stemme. Carlsen leverte strålende og vant partiet og dermed tittelen i turneringen.

Da kunne Carlsen glise ekstra bredt ettersom han hadde en viss batalje fra 2020 i hodet.

– Jeg tapte mot So på bursdagen min i 2020. Nå føles det godt og faktisk slå So som drepte repertoaret mitt litt den gangen. Jeg var vant til å vinne ganske ofte, og det startet en rekke på en 3,4 turneringer jeg ikke vant, sier Carlsen og kaller det hele for å ha fullført sirkelen.