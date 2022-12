Slo tilbake etter tabbe – tok nytt VM-gull: – Satt langt inne

Oppdateres!

I dagens siste parti slo Carlsen iranske Parham Maghsoodloo.

Etterpå måtte Carlsen vente på resultatet av to andre parti for å finne ut om det ble omspill eller VM-tittel.

Vladislav Artemjev tapte sitt parti mot Fabiano Caruana og da tyske Vincent Keymer bare greide «remis», kunne Carlsen konstatere et nytt VM-gull.

Hans fjortende VM-gull i karrieren.

– Det satt langt inne, sier Carlsen til NRK.

– Det betyr masse. Sist gang kom jeg tomhendt hjem og jeg hadde ikke lyst til at det skulle skje igjen. Nå er lynsjakk bonus etter dette. Utrolig fornøyd. Jeg er veldig glad for at jeg klarte å ta meg sammen etter tapet mot Artemjev, fortsetter han.

Nordmannen har triumfert tre ganger i hurtigsjakk-VM tidligere. Han vant i 2014, 2015 og 2019.

TÅLMODIGHETSPRØVE: Magnus Carlsen gjorde jobben i siste parti. Foto: Skjermdump NRK

I dagens andre parti gjorde Magnus Carlsen en stor tabbe i mot Vladislav Artemjev. Partiet endte med VMs første tap for nordmannen.

Carlsen kunne langt på vei sikret VM-tittelen flere partier før slutt, men en upresset feil førte til at hurtigsjakk-VM sannsynligvis må bli avgjort i siste parti.

– Det var et øyeblikk med fullstendig hodemist, sier Carlsen til NRK om tabben, og utdyper:

– Det var ikke en stor sjanse for at jeg kom til å vinne, men bittelitt sjanse, men så overser jeg en ressurs han hadde. Tårn D2. Jeg skjønte det med en gang jeg spilte trekket. Da var det ikke aktuelt å vinne i alle fall.

Artemjev var en av de fire som lå ett poeng bak Carlsen før de tre siste partiene i VM. Nordmannen kunne derfor tatt en svært viktig seier, og nok et langt steg mot VM-tittelen i hurtigsjakk.

Slik var dramaet på finaledagen

I det tredje partiet på avslutningsdagen ble det remis mot Fabiano Caruana. Dermed sto Carlsen med 9 poeng før det aller siste partiet i VM i hurtigsjakk. Han delte ledelsen i mesterskapet med Vincent Kaymer og Vladislav Artemjev.



Mot Aremjev spilte Carlsen partiet med svarte brikker. Nordmannen spilte raskt i åpningen og fikk tidlig en fordel på klokka. Ved trekk 15 hadde nordmannen nesten ti minutter mer på klokka enn russeren.

Likevel gjorde nordmannen en stor upresset feil som førte til tap. Dette var nordmannens første tap i mesterskapet.

Artemjev møtte Arjun Erigaisi i første parti onsdag. Det ble et langvarig parti på over 100 trekk som Artemjev til slutt vant.

Carlsen åpnet selv siste dag i VM med hvite brikker og vant overbevisende mot tyske Vincent Keymer.

Daniil Dubov og Fabiano Caruana spilte remis i sitt parti og er et halvt poeng bak de to i ledelsen.

Carlsen har vunnet VM i hurtigsjakk tre ganger siden 2014. Carlsen ble nummer tre i fjor da Nodirbek Abdusattorov stakk av med tittelen.

(©NTB)