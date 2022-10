Sjakk-ekspert: – Det er en bombe

Torsdag innrømmet presidenten i Norges Sjakkforbund å ha jukset. Det var NRK som omtalte saken først.

Joachim Birger Nilsen (29) ble valgt til ny sjakkpresident i sommer. Nilsen forteller til statskanalen at han jukset under Pro Chess League i 2016/17-sesongen. Jukset skal ha forekommet under en turnering med laget «Norway Gnomes».

– Ingen grunn til å tro at nordmenn har høyere moral

Sjakkpresidenten forteller at han hadde en annen person i rommet som var skjult for motstanderne. Han forteller at han jukset i tre av partiene i det innledende gruppespillet av netturneringen.

– Det er en bombe. At han er sittende president gjør det spesielt. Det er sjelden at juksere innrømmer skyld slik man får her - at saken blir kjent ved at han innrømmer skyld. Det er noe oppløftende ved det, men for en sjakkpresident er det alvorlig. Det svekker tilliten hans, sier Atle Grønn til TV 2.

NRK-eksperten er ikke overrasket over at det dukker opp tilfeller av norske spillere som jukser.

– Det er ingen grunn til å tro at nordmenn har høyere moral på nett enn andre. I skisport og andre idretter har man alltid sagt at det ikke gjelder nordmenn. Men jeg kjenner sjakkmiljøet innenfra. Når det gjelder juks på nettet er det ingen grunn til å tro at nordmenn skiller seg ut spesielt positivt, sier Grønn.

– Kan man være sjakkpresident med juks på rullebladet?

– Vi vet ikke om alle kortene er på bordet, men hovedkortet er lagt på bordet. Som president i forbundet og redaktør av sjakkbladet er han en profilert person i sjakkmiljøet. Han er også en sterk spiller. At han står frem... Jeg vet ikke om han hadde noe valg, men jeg får litt klump i magen av det. At han faktisk står frem, sier Grønn.

Flere mener nå at Nilsen må fratre fra sin stilling som president i Norges Sjakkforbund.

– Dette kom som en bombe for meg. Jeg synes han bør gå av, sier Gunnar Glendrange, styreleder i Oslo Schakselskap, til Aftenposten.

Nilsen spilte på lag med Johan Salomon i Norway Gnomes. Han mener også det er grunn til å mene at han burde gå av som president.

– Ja, dessverre. Sjakkpresidenten bør være en rollemodell for andre sjakkspillere, og da man kan ikke ha jukset, skriver Salomon i en SMS til Dagbladet.

INNRØMMER JUKS: Sjakkpresident Joachim Birger Nilsen kom med oppsiktsvekkende innrømmelse. Foto: Thomas Andreassen

– Rystende sak

Grønn mener avsløringen er for fersk til at han kan svare kategorisk «ja» eller «nei» på om Nilsen kan fortsette i vervet sitt.



– Vi har hatt ganske mange jukseskandaler i sjakk, men de har alltid bygget seg opp over lang tid. Her har du en sak som eksploderer før den har bygget seg opp. Det blir litt voldsomt når det er en så profilert person, sier Grønn.

Han mener den nye generasjonen sjakkspillere skiller seg fra eldre spillere.

– Jeg tilhører en annen generasjon, men den generasjonen som er vokst opp på nettet - det er en annen type sjakk. Det er mye lettere å få disse uvanene når man sitter på gutterommet. Da jeg spilte i min ungdom var ikke dette et tema på samme måte. Det var ikke noen opplagt måte å få hjelp på. Det er absolutt en rystende sak for Sjakk-Norge, sier Grønn.