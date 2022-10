Selvsikker melding – så avbrøt han intervjuet

19-åringen var i gang med det amerikanske mesterskapet onsdag kveld norsk tid, under et døgn etter at Chess.com offentliggjorde den knusende rapporten om sannsynlig online-juks.

Han møtte 15 år gamle Christopher Woojin Yoo i første runde av turneringen.

SJEKKET: Som alle de andre spillerne, ble Hans Niemann kontrollert før han entret turneringslokalet. Foto: Saint Louis Chess Club / skjermdump YouTube

Niemann utklasset den lavere rangerte spilleren med svarte brikker.

Etterpå stilte han opp til et kort intervju, hans første offentlige uttalelse i forbindelse med bråket på nesten en måned.

– Dette partiet er en melding til alle, innledet Niemann.

– Alt begynte med meg som sa at sjakken snakker for seg selv. Og jeg tror at dette partiet snakket for seg selv og viste hvilken sjakkspiller jeg er. Det viste også at jeg ikke kommer til å gi meg, og at jeg kommer til å spille min beste sjakk her uavhengig av presset jeg er under. Og det er alt jeg har å si om dette partiet, fortsatte han.

Da reporteren forsøkte å snike inn et oppfølgingsspørsmål om hvordan partiet gikk seg til, ble han umiddelbart avbrutt av Niemann:

– Sorry, det er alt.

– Dere kan tolke det som dere vil. For det var en så vakker kamp at jeg ikke engang trenger å beskrive det, sa Niemann.

Video fra Chess Club and Scholastic Center of Saint Louis, brukt med tillatelse: