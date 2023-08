Oppgitt Magnus Carlsen: – Hva gjør jeg her?

MISFORNØYD: Magnus Carlsen er videre i FIDE World Cup. Men han sliter med å motivere seg til å spille tradisjonell sjakk. Her er han i aksjon under årets Norway Chess. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

Magnus Carlsen trøbler med tankesettet under FIDE World Cup. 32-åringen er lite motivert til å spille tradisjonell sjakk.

Etter tap i første parti mot Vincent Keymer slo Magnus Carlsen tilbake torsdag og vant med hvite brikker mot tyskeren.

Dermed sikret «Vår mann fra Lommedalen» seg tiebreak i kampen om avansement til åttedelsfinalen. Likevel var Carlsen ikke særlig fornøyd etter partiet.

Etter kampen ga han som vanlig et intervju til FIDE. Der ga han uttrykk for at han ikke liker å spille klassisk sjakk.

BETENKT: Magnus Carlsen tenker under årets Norway Chess. Foto: Carina Johansen/NTB

– Å gå videre i turneringen er en ting…men helt ærlig, siden dag én har jeg lurt på hva jeg gjør her, og hvorfor jeg bruker all denne tiden på å spille klassisk sjakk, som jeg bare synes er stressende og kjedelig. For det første, så bør man forsøke å gjøre det bra.

– Men det var tankene mine. Hvis jeg taper, blir det enda en ydmykelse i World Cup, sa Carlsen.

Men til slutt presterte Carlsen bedre i sluttspillet, og dro altså i land seieren i partiet.

I World Cup har spillerne 90 minutters tenketid på de 40 første trekkene, med et tillegg på en halvtime for resten av kampen. Spillerne får også 30 sekunder ekstra tenketid per trekk de gjør.

Stavanger 20230609. Magnus Carlsen under Norway Chess 2023 som holdes i Finansparken i Stavanger. Foto: Carina Johansen / NTB Foto: Carina Johansen

Flere stjerner i trøbbel

Fabiano Caruana er videre i turneringen, sammen med blant andre Santosh Gujrathi Vidit,Ferenc Berkes, Nils Grandelius og Arjun Erigaisi.

Men to av de store stjernene, Ian Nepomniachtchi og Hikaru Nakamura, må ut i tiebreak.

Det gjelder også Peter Svidler, Vasyl Ivanchuk, Wang Hao og Jan-Krzysztof Duda. Sistnevnte vant turneringen i 2021.

En stjerne som falt i sekstendelsfinalen er amerikanske Wesley So, etter tap 1,5-0,5 mot Alexey Sarana fra Serbia.

Lang turnering

FIDE World Cup avholdes i Baku, hovedstaden i Aserbajdsjan. Turneringen begynte 29. juli og varer helt til 25. august. Spillerne spiller kamper som går over to partier. Dersom det blir uavgjort etter to partier, avgjøres kampen med et hurtigsjakk og, dersom det blir nødvendig, lynsjakk tiebreak til en vinner er kåret. Vinneren går videre til neste runde. De tre beste er kvalifisert til neste års Kandidatturnering.