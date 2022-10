Norges sjakkpresident innrømmer å ha jukset

29-åringen ble valgt til ny sjakkpresident i sommer. Nilsen forteller til statskanalen at han jukset under Pro Chess League i 2016/17-sesongen.

Jukset skal ha forekommet under en turnering med laget «Norway Gnomes».

– Det var ikke lov, og det er jeg helt tydelig på. At det er mange år siden, har ingenting å si. Slikt skal man ikke drive med i det hele tatt, sier Nilsen til NRK.

Sjakkpresidenten forteller at han hadde en annen person i rommet som var skjult for motstanderne. Han forteller at han jukset i tre av partiene i det innledende gruppespillet av netturneringen.

Han har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelse om saken.

– Alle sjakkfolk visste det



Nilsen tok over som sjakkpresident etter Simen Agdestein. Agdestein ønsker ikke å kommentere saken overfor NTB.

Ifølge Lars Oskar Hauge i Norway Gnomes kom ikke innrømmelsen som noen overraskelse.

– Jeg visste at han hadde jukset. Alle sjakkfolk visste om det. Men det er fint at han står frem. Jeg synes ikke at han burde blitt president, men han har sikkert gjort en god jobb, sier han til VG.

Niemann skal ha jukset for samme lag

Tidligere denne uken kom sjokkrapporten fra Chess.com, der det ble hevdet at Hans Niemann trolig har jukset over 100 ganger.

I rapporten kommer det også frem at Niemann skal ha jukset i en av turneringene han spilte for det norske laget Norway Gnomes i Pro Chess League i 2020.

På laget spilte også Jon Ludvig Hammer og Johan-Sebastian Christiansen.

Her kan du lese Christiansens tanker om at Niemann kan ha jukset mens han spilte for det norske laget.

Hammer fungerer som ekspert i TV 2s sjakksendinger.

Dette er sjakkbråket Magnus Carlsen trakk seg fra storturneringen Sinquefield Cup dagen etter at han tapte et parti mot Hans Niemann. Offentlig innrømmet Niemann å ha jukset da han var tolv og 16 år. Samtidig hevdet han seg utsatt for et angrep fra Carlsen. I en online-turnering kort tid senere ga Carlsen seg etter ett trekk da han møtte Niemann. I forrige uke uttalte Carlsen seg om saken. Han anklagde Niemann for å ha jukset mer – også nylig – enn han har sagt offentlig. Det internasjonale sjakkforbundets fair play-kommisjon skal granske saken. Tirsdag ble en Chess.com-rapport kjent via Wall Street Journal, der Niemann anklages for trolig å ha jukset i mer enn 100 online-partier.

