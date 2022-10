Niemanns mentor: – Det blir søksmål

Maxim Dlugy (56) forteller at det planlegges søksmål mot Magnus Carlsen (31).

NIEMANN-MENTOR: Maxim Dlugy (t.h.) har i flere år vært Hans Niemanns mentor. Foto: Foto: AFP / Rodrigo Fernández, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

I et intervju med tyske Der Spiegel ble Maxim Dlugy, Hans Niemanns mentor, spurt om hvordan amerikaneren kan redde ryktet etter jukseanklagene.

– Jeg tror den beste måten er å gå til retten. All informasjonen må offentliggjøres. En jury eller dommer må bestemme hva de skal gjøre. Det Magnus gjorde, er helt latterlig og veldig dårlig for sjakken, sier Maxim Dlugy.

Tirsdag fortalte 56-åringen at han følte seg uthengt av Carlsen etter en kommentar rettet mot ham.

– Jeg tror at hans mentor Maxim Dlugy må ha gjort en veldig god jobb, sa Carlsen, som en henvisning til Dlugys rykte om å jukse.

Det verserer rykter om at Dlugy jukset i en turnering på Chess.coms sider i 2017, for så å bli kastet ut. Etter å ha vunnet åtte av åtte partier, var han plutselig borte fra turneringen.

Dlugy er ikke bekymret for sitt eget rykte og får spørsmål om han vil reise søksmål mot Magnus Carlsen.

– Det blir søksmål. Hvis jeg skulle tippet, ville jeg sagt at Hans vil saksøke. Jeg holder mulighetene åpne, men er klar til å kjempe. I min profesjonelle karriere har jeg kjempet kamper der ingen ga meg noen sjanse, og jeg har fortsatt vunnet dem. Jeg er klar for å kalle en spade for en spade. Jeg orker bare ikke mer, svarer stormesteren.

Dlugy krever en unnskyldning for å ha bli dratt inn i saken og en unnsyldning fra chess.com for å ha publisert konfidensielle e-poster.

Den amerikanske stormesteren svarte med en lang forsvarstale etter Carlsens utspill:

– Selv om jeg har absolutt ingenting å gjøre med den famøse striden mellom Magnus og Hans, er jeg nå tvunget til å forsvare meg mot fullstendig absurde og ærekrenkende anklager mot meg, skrev mannen som har fungert som mentor for Niemann.

Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) skal granske Magnus Carlsen og Hans Niemann etter sjakkbråket.

– Jeg tror Niemann har jukset mer – også nylig – enn han har sagt offentlig, skrev Carlsen da han valgte å uttale seg om saken i slutten av september.

Chess.com har offentligjort en rapport der det kommer frem at Niemann trolig har jukset over 100 ganger, inkludert partier i turneringer hvor det har vært premiepenger på spill.

19 år gamle Niemann har tidligere fortalt å ha jukset som 12- og 16-åring.