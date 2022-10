Niemann skal ha jukset for norsk lag

Tirsdag kveld skrev Wall Street Journal at de hadde fått innsyn i en 72 sider lang rapport fra nettstedet Chess.com. Der kom det frem at Hans Niemann trolig har jukset over 100 ganger. Rapporten ble offentliggjort natt til onsdag norsk tid.

Hans Niemann har tidligere innrømmet å ha jukset da han var tolv og 16 år. I rapporten hevdes det at omfanget er langt bredere enn som så.

Den 19 år gamle amerikaneren skal sannsynligvis ha mottatt ulovlig assistanse i mer enn 100 online-partier, også så nylig som i 2020, ifølge rapporten.

Dette skal også gjelde partier i turneringer hvor det har vært premiepenger på spill.

I rapporten kommer det også frem at Niemann skal ha jukset i en av turneringene han spilte for det norske laget Norway Gnomes i Pro Chess League i 2020. På laget spilte også Jon Ludvig Hammer og Johan Sebastian Christiansen. Hammer som fungerer som ekspert i TV 2s sjakksendinger.

Hammer bekreftet overfor VG i natt at han spilte sammen med Niemann på laget. Han ønsket ikke å kommentere rapporten før han har lest den selv.

ChessCom leaking report to WSJ, instead of publishing in full on their site for the chess world to see, reeks of cynicism. Business move to increase their visibility to a mainstream audience. — Jon Ludvig Hammer (@gmjlh) October 4, 2022

Chess.com mener blant annet at Niemann skal ha jukset i partier mot stjernespilleren Jan Nepomnjasjtsjij, som Magnus Carlsen møtte i VM i fjor.

Rapporten sier at Niemann privat har tilstått anklagene, og at sjakkspilleren ble utestengt fra nettstedet i en periode.

Stjernespiller reagerer

Hikaru Nakamura, som spiller jevnlig i store turneringer på Chess.com, sier at han antar at nettstedet vil offentliggjøre rapporten i sin helhet.

– Jeg håper at dette ender opp i retten, siden da vil vi få se det. Jeg antar at det fortsatt er noen som tviler på det, sier Nakamura på sin Twitch-kanal.

Han fortviler over hele situasjonen:

– Det er trist for sjakken. Det er virkelig trist for sjakken. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg er ganske tom for ord akkurat nå.

STJERNE: Hikaru Nakamura er blant verdens mest kjente sjakkspillere, og utmerker seg spesielt i de hurtige disiplinene. Foto: Carina Johansen

Timingen er dårlig for Niemann. Han skal etter planen delta i det amerikanske mesterskapet, som starter allerede onsdag.

Nakamura er alt annet enn sikker på at 19-åringen kommer til å stille opp.

– Jeg tror det store spørsmålet nå er hva som vil skje de neste timene, sier Nakamura.

Sjakkekspert Hans Olav Lahlum legger ikke altfor mye i rapporten.

– Det hadde vært mer sprengstoff i dette om partiene var fra 2021 eller 2022. For dem som er på Magnus-siden i debatten, vil de nok si at dette beviser at Niemann er en juksemaker og at det er et omfattende antall partier, sier Lahlum.

– Så vil Niemanns tilhengere si at han fremstår som en angrende synder, og det ikke er noe i denne rapporten som sier noe om nøkkelspørsmålet i debatten – om han jukset i St. Louis eller ikke. Det får vi egentlig ikke svar på her, mener Lahlum, før han slår fast:

– Realiteten er klar. Han jukset tidligere, men det visste vi allerede.

Sår tvil om analyse

Chess.com skal også ha undersøkt Niemanns utvikling i ordinær sjakk som spilles over brettet. Nettstedet vil ikke konkludere med hvorvidt amerikaneren har jukset utenfor online-universet, men poengterer at resultatene «statistisk er ekstraordinære», skriver Wall Street Journal.

Bråket startet i begynnelsen av september. Da trakk Magnus Carlsen seg fra Sinquefield Cup dagen etter at han tapte mot Hans Niemann.

I rapporten tas det svært omstridte partiet opp. Den sår tvil om 19-åringens analyse etter oppgjøret.

I en privat samtale i etterkant skal Carlsen ha uttalt at partiet var ulikt noe annet parti han har spilt, og at han stusset på at Niemann så ut til å spille uanstrengt – i motsetning til andre ganger han har møtt vidunderbarn.

Slik er bråket

Stormen økte i styrke da Carlsen nektet å spille mot amerikaneren i en online-turnering like etter Sinquefield Cup.

Mens bråket har pågått, har Niemann innrømmet å ha jukset ved to tidligere anledninger: Da han var tolv og 16 år.

Et utspill Carlsen ikke har tatt for god fisk.

– Jeg tror Niemann har jukset mer – også nylig – enn han har sagt offentlig, skrev 31-åringen da han valgte å uttale seg om saken i slutten av september.

Som 16-åring ble Niemann tatt i juks av Chess.com, har han fortalt.

I kjølvannet av Sinquefield Cup ble han utestengt fra nettstedet.

– De vet at jeg ikke er en jukser. Sjakk er hele livet mitt. Nå ser chess.com muligheten til å hoppe på Magnus (Carlsen) sitt lag, sa Niemann etter turneringen.

– Dette er ikke rettferdig. Et målrettet angrep, hevdet han.

I slutten av august opplyste Chess.com at de hadde fått akseptert et bud på Magnus Carlsens selskap, Play Magnus Group. Nettstedet skrev at det trolig ville ta mellom seks og åtte uker å fullføre prosessen, og at de inntil da vil være uavhengige selskap.

Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) opplyste i forrige uke at deres fair play-kommisjon vil granske både Carlsen og Niemann etter bråket.