– Nakamura er min sterkeste utfordrer

SESONGSTART: Magnus Carlsen er klar for en ny sesong med Champions Chess Tour. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

– Hikaru Nakamura, svarer Magnus Carlsen når TV 2 spør verdenseneren i sjakk hvem han anser som sin fremste konkurrent i den nye Champions Chess Tour-sesongen som starter onsdag.

– Det er nærliggende å tro at Nakamura kommer til å ha en bounce back-sesong etter å ha vært ganske dårlig i fjor, utdyper 33-åringen.

Amerikaneren vant Norway Chess i 2023, og har hatt stor suksess som sjakk-streamer de seinere årene, med en enorm følgerskare på sosiale medier.

– Jeg tror jeg er blitt en bedre sjakkspiller nå som jeg definerer meg selv mer som entreprenør og underholder enn sjakkspiller, sa Nakamura til TV 2 under oppholdet i Stavanger i juni.

– Jeg spiller med lavere skuldre og mer glede enn da sjakken definerte hele min tilværelse.

Har vunnet hvert år

Carlsen er den ubestridte eneren også av online-turneringene i sjakk. De store pengesummene kom inn i online-sjakken i 2020: Da pandemien tvang sjakkeliten og -arrangører til å være hjemme og tenke alternativt.

Carlsen dro selv i gang «Magnus Carlsen Invitational'-serien det første pandemi-året. Siden har etterfølgeren «Champions Chess Tour» vokst og blitt en prestisjetung og viktig del av den internasjonale sjakk-kalenderen også post-pandemi.

Carlsen har vunnet sammenlagt hver av de fire første sesongene. Og gått til topps i hele 17 av delturneringene. Av totalt 32.

Lommedølen har vunnet flere turneringer enn resten av den samlede sjakkeliten.

Abdusattorov og So

Carlsen identifiserer også en annen amerikaner, Wesley So og den unge usbekeren Nodirbek Abdusattorov (19 år) som tøffe utfordrere.

– Abdusattorov blir bedre og bedre for hvert år.

Spiller fra Marbella

TV 2 møter en avslappet Magnus Carlsen i finværet i spanske Marbella. Etter å ha tatt dobbeltseier med VM-gull i så vel hurtig- som lynsjakk i romjula for andre året på rad: Valgte verdens beste sjakkspiller for en gangs skyld å stå over Tata Steel Chess i Nederland i januar og lade batteriene istedenfor.

– Jeg trengte en pause. Jeg spilte mye på slutten av 2023. Etter seieren i Champions Chess Tour-finalen i Toronto og VM i Usbekistan måtte jeg lade batteriene.

Carlsen velger å spille turneringa fra huset han har leid i Marbella.

Direkte inn i turneringa

Mens resten av verdenseliten må gjennom tøffe kvalifiseringsrunder onsdag og torsdag, er Carlsen, Maxime Vachier-Lagrave og Vladimir Fedosejev gjennom innsatsen i 2023 direkte kvalifiserte til Divisjon 1-turneringa som starter på fredag.

Nakamura, So og Abdusattorov må som resten av verdenseliten komme seg helskinnet gjennom kvalifiseringa onsdag og torsdag om de vil utfordre Carlsen i CCT1.

Tre divisjoner

Norske utøvere som Aryan Tari, Johan-Sebastian Christiansen og Frode Urkedal skal også forsøke å komme gjennom nåløyet, enten til divisjon I, II eller III.

Champions Chess Tour er i 2024 redusert til fire delturneringer pluss finale. I fjor var det seks turneringer underveis i året.

Store pengepremier

Førstepremien i delturneringene er på litt over 300.000 kroner. I finalen – der de åtte fremste gjennom året samles fysisk i desember – høynes førstepremien til over en million kroner.

Champions Chess Tour 1 sendes i åtte dager fra og med onsdag 31. januar på TV 2 Sport 2 og Play fra klokken 16.30. Finaledagen er onsdag 7. februar.