Nådeløs Niemann-dom: – Der stryker han totalt

7. september kom Hans Niemanns hittil eneste intervju om jukseanklagene som har hetet opp sjakkverden den siste måneden. I intervjuet innrømmer amerikaneren å ha jukset på sjakknettstedet chess.com.

Nå viser rapporten fra chess.com imidlertid at nettjuksingen trolig har vært langt mer utbredt enn det Niemann selv har uttalt. Nettstedet er kjent for sine troverdige antijukseprosedyrer.

Internasjonal mester i sjakk, Atle Grønn, har sett analysen som ble publisert på chess.com sine nettsider på tirsdag.

Han er ikke nådig i sin dom av Hans Niemann.

– Det er først og fremst knusende for troverdigheten hans. Han har sagt at han bare har jukset i to partier på nettet, og nå er det bevist at han har jukset i over 100 partier, sier sjakkeksperten.

– Dette er et spørsmål om troverdighet, og der stryker han totalt, fortsetter han.

Grønn mener man ut ifra rapporten, i tillegg til trekkene som er blitt spilt, gjør at man ikke kan ta Niemanns forsvar alvorlig. Personlig er han overbevist om at Niemann også har jukset i turneringsspill, til tross for at det ikke har fremkommet noe konkret bevis for dette.

UNÅDIG: Atle Grønn mener man ikke kan stole på Niemanns uttalelser. Foto: Fredrik Hagen

TV 2-ekspert: – En rar situasjon

Maud Rødsmoen er enig i at Niemanns troverdighet har blitt knust etter at analysen ble publisert. Hun stiller likevel spørsmål ved hvorvidt uttalelsene fremlegger ny informasjon.

– Han mister mye av den lille troverdigheten han hadde, og at han er villig til å jukse i viktige situasjoner. Samtidig er det interessant hvorvidt man kan bruke alt dette i dommen om han har jukset over brettet, forteller sjakkeksperten.

– Informasjonen om juks på nettet eksisterte allerede. Det er en rar situasjon at en kommersiell bedrift melder seg inn og har meninger om hvorvidt han har jukset, fortsetter hun.

SKEPTISK: Maud Rødsmoen stiller spørsmål ved hvorvidt en kommersiell aktør kan dømme noen juks. Foto: Erik Edland / TV 2

Slår sprekker

I intervjuet med Niemann forrige måned, senere publisert på YouTube, innrømmet 19-åringen juks i en alder av tolv og 16 år.

Han forklarte at den eneste gangen han har jukset for pengepremier var som tolvåring.

– Jeg var et barn, og jeg aner ikke hva som skjedde. Dette skjedde én gang, i en onlineturnering. Jeg var bare et barn. Ingenting skjedde da, sa Niemann.

Jukset i etterkant har vært langt mildere, og ikke i turneringsspill, fortalte han videre:

– Fire år senere, da jeg var 16 år gammel under min streamingkarriere, i en absolutt latterlig tabbe, i urangerte partier. Etter det, bortsett fra da jeg var tolv, har jeg aldri noensinne jukset i et parti over brettet eller i en onlineturnering. Det var i uratede partier. Jeg innrømmer det, og jeg sier sannheten min. Jeg vil ikke ha noen feilrepresentasjon og er stolt av meg selv over å ha lært fra den tabben og nå har gitt alt for for sjakken.

Senere i intervjuet nevnte han også at han har jukset i enkeltpartier for å heve sjakkratingen sin på nett. Han benekter igjen å ha jukset i noen partier av betydning.

Rapporten viser til Niemann-intervjuet, og avslører at chess.com konfronterte 19-åringen dagen etterpå.

I en epost forklarer Chief Chess Officer for chess.com, Daniel Rensch, at de sitter med bevis for juks i en rekke turneringer. Tre av disse turneringene foregikk i 2020.

Ifølge eposten skal turneringene nevnt bare være de sterkeste bevisene fra den totale analysen. Amerikaneren får også tilbud om å kunne bli invitert til deres turneringer igjen dersom han innrømmer jukset.

Niemann har fått muligheten til å kommentere saken hos Wall Street Journal. Han har foreløpig valgt å ikke svare på henvendelsen.

Ingen konklusjoner om brettsjakk

Rapporten undersøker også Niemanns meteoriske fart til verdenstoppen. I turneringssjakk over brett er det imidlertid ingen statistiske bevis på at Niemanns sjakkpartier virker suspekte:

«Til tross for at vi ikke kan bevise at Hans' styrkeøkning er helt "naturlig", har vi ikke funnet noen indikasjoner fra dataene som tilsier noe annet.»

Maud Rødsmoen uttrykker skepsis til hvorvidt chess.com skal kunne bestemme Niemanns sjakk-karriere:

– Når chess.com er en kommersiell part i dette, så føler jeg ikke at de skal kunne bestemme over det som skjer i faktiske Fide-turneringer. Jeg reagerer også veldig på at de kaster Niemann ut av sine turneringer samtidig som hendelsen i Sinquefield Cup. Hvorfor sier de dette nå?

Sjakknettstedet forteller videre at analyser som har florert på internett de siste ukene ikke er gode nok bevis for dem å ta i betraktning. De tar også til tale for at Niemann ikke bør bli utestengt fra turneringssjakk for juksingen som har foregått på deres nettsteder.

Juksesaken er fortsatt under granskning av det internasjonale sjakkforbundet.