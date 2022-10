Magnus Carlsen tok bronse under VM i fischersjakk på Island

Magnus Carlsen (32) slo Nodirbek Abdusattorov (18) 3-1 i bronsefinalen under VM i fischersjakk.

Det gjaldt å være best av fire partier for å vinne kampen totalt.

Carlsen åpnet med tap søndag, men slo tilbake og tok ledelsen 2-1. Dermed trengte han bare remis i det fjerde partiet for å sikre seg bronsemedaljen i mesterskapet.

Det siste partiet endte også med seier. Dermed tok Carlsen bronse i fischersjakk-VM.

– Det har vært sånn i Champions Chess-turneringen også at de gangene jeg har tapt semifinalen har jeg vunnet bronse. Det er noe jeg ufrivillig har blitt ekspert på, sier Carlsen i et intervju med NRK.

Nakamura vant

Men han skulle helst kjempet om førsteplassen.

– Det var gøy å spille i dag, men det var en bismak å se de andre kjempe om gullet i rommet ved siden av, sier Carlsen.

I finalen mellom russeren Jan Nepomnjasjtsjij og amerikanske Hikaru Nakamura sto det 1,5 mot 1,5 etter tre partier. De to gikk deretter for en rask remis, slik at finalen må avgjøres i armageddon.

Der var Nakamura den beste av de to.

Slik var partiene

Carlsen startet med svarte brikker i det første partiet, og etter 57 trekk var tapet et faktum. Selv om motstanderen var presset på tiden, fant nordmannen ikke nordmannen det riktige trekket.

Med hvite brikker klarte Carlsen tidlig å få et overtak i parti nummer to, mens Abdusattorov etter hvert begynte å få liten tid igjen på klokka.

Etter 41 trekk måtte usbekeren gi opp.

Carlsen hadde også hvite brikker i det tredje partiet. Der fikk han tidlig et solid overtak og gjorde ingen feil. Dermed styrte han inn til seier etter 35 trekk.

– Han blåser i pila i starten og får betalt tilbake. Publikum, motstander og pila trodde ikke på ham, men Magnus fikk rett, sier NRKs Atle Grønn om verdenseneren.

Kortere tenketid

I semifinalen brukte Carlsen for mye tid på trekkene sine. I duellen mot Abdusattorov fikk han utviklet stillingen sin bedre og med kortere tenketid.

18-åringen Abdusattorov imponerte i grunnspillet, men ble grundig slått av Hikaru Nakamura i lørdagens semifinale.

