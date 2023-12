Magnus Carlsen satte verdensrekord

RANKING-REKORD: Under forberedelsene til finaleuken i Toronto, ble det seine kvelder for Magnus Carlsen på rekordjakt. Foto: Carina Johansen

Lørdag møtes Magnus Carlsen og de sju andre utøverne som har skaffet flest poeng i «Champions Chess Tour» til finaleturneringen i Toronto.

Verdens beste sjakkspiller har ladet opp til turneringa på Bahamas – og med sylfersk ratingrekord i online-lynsjakk.

I STØTET: Magnus Carlsen satte ranking-rekord. Foto: Kamran Jebreili

Lang natts ferd mot rekord

Før finaleuka braker løs i Toronto forteller Carlsen med et smil om munnen om natt til onsdag på Bahamas; der 33-åringen gikk forbi Hikaru Nakamuras bestenotering på 3.336 og etablerte den nye rating-rekorden 3.340 i online lynsjakk.

– Jeg tok noen ukers sjakkpause etter at Offerspill vant EM for klubblag. Jeg var på sponsoroppdrag på Bahamas denne uka, og spilte litt online på mandag. Tirsdag var jeg med på «Titled Tuesday», skulle egentlig legge meg tirsdag, men fikk vite at jeg nå var i nærheten av rating-rekorden til Hikaru.

– Så tenkte jeg at jeg kunne ta noen partier og ta den rekorden. Jeg var ganske nær fem ganger. Men da ble jeg så irritert at jeg holdt på i timevis og endelig rundt klokka tre om natta hadde jeg rekorden, sier Carlsen.

Han fortsetter:

– Jeg var egentlig helt avslappet før det. Men etterpå var jeg fullstendig gira og slet med å sove. Det var gøy, men etterpå tenkte jeg: Kan ikke holde på sånn!

Toppfeltet møtes over brettet

Champions Chess Tour-finalen som går fra 9. til 16. desember spilles i Toronto. De åtte utøverne som har samlet flest poeng gjennom de seks turneringene som har vært spilt i 2023 er kvalifisert for finaleturneringen.

Carlsen vant tre av turneringene og har akkumulert overlegent flest poeng.

De øvrige sju er:

Nodirbek Abdusattorov, Usbekistan

Fabiano Caruana, USA

Hikaru Nakamura, USA

Wesley So, USA

Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike

Alireza Firouzja, Frankrike

Denis Lazavik, Belarus.

Finaleuka av online-turneringa spilles over brettet. De åtte møtes fysisk i Toronto.

Først spilles sju innledende runder (lørdag 9.12 – tirsdag 12.12) der alle møter alle i matcher bestående av to partier hurtigsjakk pluss eventuell armageddon.

De to beste går rett til semifinale; de to dårligste er slått ut og plassene fra 3. til 6. plass spiller om de to siste semifinaleplassene.

Semifinalene spilles onsdag (13.12) og torsdag (14.12). Finalen fredag (15.12) og lørdag (16.12).

Vinneren av turneringen mottar $200.000 – om lag 2,175 millioner kroner.

Turneringen sendes på TV 2 Sport 2 og Play alle dager med sendestart kl. 17.30.