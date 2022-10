Langer ut mot Niemann etter selvsikkert intervju

Amerikanske Hans Niemann er sjakksportens mest omdiskuterte mann for tiden. Chess.com offentliggjorde en knusende rapport om sannsynlig online-juks for tre dager siden. Der kommer det frem at Niemann trolig har jukset over 100 ganger, inkludert partier i turneringer hvor det har vært premiepenger på spill.

Men Niemann er ikke skuddredd. 19-åringen deltar for øyeblikket i det amerikanske mesterskapet i St. Louis. Han var tydelig fornøyd med seieren mot 15 år gamle Christopher Yoo i første runde i turneringen.

– Dette partiet er en melding til alle, innledet Niemann.

– Jeg tror at dette partiet snakket for seg selv og viste hvilken sjakkspiller jeg er. Det viste også at jeg ikke kommer til å gi meg, og at jeg kommer til å spille min beste sjakk her uavhengig av presset jeg er under. Og det er alt jeg har å si om dette partiet, fortsatte han.

Før Niemann avbrøt intervjuet, avsluttet han slik:

– Dere kan tolke det som dere vil. For det var en så vakker kamp at jeg ikke engang trenger å beskrive det.

Niemanns selvsikre holdning faller mange tungt for brystet. Yoo er blant dem som reagerer kraftig. Etter den imponerende seieren mot regjerende mester Wesley So, tok han et oppgjør med Niemann.

– Jeg følte meg respektløst behandlet på alle nivåer, sier han til St. Louis Chess Club.

Yoo forklarer at han brukte Niemann-intervjuet som motivasjon før kampen mot So.

– Jeg kanaliserte sinnet mitt fra det som skjedde til å spille aggressiv sjakk i dag, forklarer han.

Niemanns beskrivelse av en «vakker kamp» sables ned i sjakkmiljøet. Hikaru Nakamura er blant dem som reagerer.

– Dette var langt fra en perfekt kamp. Begge spillere gjorde store feil underveis, forklarte Nakamura på sin Twitch-kanal.