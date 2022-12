Kaosdag for Carlsen: – Ikke mye oksygen å få

Siste: Etter å ha ledet lenge, mistet Carlsen ledelsen etter det ellevte partiet til amerikaneren Hikaru Nakamura.

Med remis i dagens siste parti, ender nordmannen på 9 poeng etter at første dag er ferdigspilt. Samme poengsum har russiske Daniil Dubov, armenske Hajk Martirosyan, rumenske Richard Rapport og nederlandske Anish Giri.

Nakamura leder turneringen med 10 poeng, og er dermed ett poeng foran resten av feltet.

Carlsen startet dagen glimrende med fem strake seirer. Litt tråere gikk det etter hvert. 32-åringen avsluttet dagen med fem remiser, og deler andreplassen etter første dag med tre andre.

Underveis klagde Carlsen på temperaturen inne i hallen, ifølge NRK.

– Jeg begynner å bli rimelig kokt i toppen, ass. Jeg kjenner det er ikke mye oksygen å få der inne for å si det sånn, sa han.

Etter siste parti gjentok han budskapet til statskanalen.

– Jeg har kjent siden runde tre at jeg er kokt i hodet. Jeg trenger litt hvile. Glad for å komme gjennom uten tap, sier Carlsen.

Sjakk-drama: Carlsen kom løpende

Magnus Carlsen kom alt for sent til det aller første partiet av VM i lynsjakk, etter å ha vært på skitur i regi av VM-arrangøren. Han satt seg ned ved brettet med bare rett over et halvt minutt igjen av tiden hans.

Men Carlsens motstander Vladislav Kovaljov brukte lenger tid på sine trekk utover i partiet. Dermed kom Carlsen seg ut av tidstrøbbelet, og klarte på utrolig vis å stikke av med seieren i partiet.

Carlsen stilte i joggebukse og hettegenser. Ifølge NRKs sjakkekspert Torstein Bae kan Carlsen forvente en reaksjon, både på at han kom for sent, og på at han stilte i et antrekk som er utenom normen.

– Det fremstår som et ganske klart regelbrudd fra Magnus Carlsen som dukker opp i treningstøy og ikke i pent tøy som man skal ha i henhold til reglene, sier Bae.

Lagkamerat Aryan Tari tror derimot ikke at Carlsen blir straffet.

– Magnus slipper unna. Han er god nok til det, sier Tari til NRK om klesbruddet.

- Jeg ble stuck i trafikken så det tok jo en evighet. Det er veldig frustrerende. Nå skal jeg gå og skifte, så er jeg forhåpentligvis klar til neste, sier Carlsen til NRK etter partiet.

Dersom Carlsen vinner VM i lynsjakk vil det være tredje gang han vinner VM i både hurtigsjakk og lynsjakk i samme år. Han klarte den bragden også i 2014 og 2019.