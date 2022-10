Joachim Birger Nilsen trekker seg som sjakkpresident

Joachim Birger Nilsen (29) innrømmet torsdag å ha jukset i tre partier i 2016. Nå fratrer han som president i Norges Sjakkforbund.

– Det har vært en stor ære å bidra som styreleder i både Norges- og Ungdommens Sjakkforbund de siste to årene. Gleden over å kunne arbeide sammen med så mange flinke mennesker til det beste for norsk sjakk har vært stor, og det er en erfaring jeg ikke kommer til å glemme. Samtidig er det eneste riktige at jeg går av som styreleder nå, både overfor sjakkforbundene og miljøet som helhet, sier Nilsen i en pressemelding fra forbundet.

Visepresident Anniken Vestby trer inn i hans sted.

«Styret i Norges Sjakkforbund har mottatt melding fra Joachim Nilsen om at han trekker seg fra sitt verv som President.

Det har vi stor forståelse for og setter pris på han tar ansvar for egne handlinger og velger å sette sjakkfamiliens beste foran seg selv.»

29-åringen ble valgt til ny sjakkpresident i sommer. Nilsen fortalte til NRK torsdag at han jukset under Pro Chess League i 2016/17-sesongen.

Jukset skal ha forekommet under en turnering med laget «Norway Gnomes».

– Det var ikke lov, og det er jeg helt tydelig på. At det er mange år siden, har ingenting å si. Slikt skal man ikke drive med i det hele tatt, sa Nilsen til NRK.

Nilsen fortalte at han hadde en annen person i rommet som var skjult for motstanderne. Han fortalte at han jukset i tre av partiene i det innledende gruppespillet av netturneringen.

