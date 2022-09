Frykter juks kan «drepe» toppsjakken: – Sportens doping

Se dag tre av Julius Baer Generation Cup i Champions Chess Tour kl. 17.30 på TV 2 Sport 2 og Play!

Etter bare to trekk forsvant Magnus Carlsen ut av sjakkpartiet i Champions Chess Tour-møtet med Hans Niemann mandag.

TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer kalte oppførselen for «fullstendig uakseptabel» og det «mest usportslige» man kan gjøre.

Sjakk-programleder for TV 2, Sverre Krogh Sundbø, mener det er viktig å anerkjenne kampen Carlsen etter all sannsynlighet tar.

– Juks er den største trusselen i sporten. Det er sjakkens doping, sier Krogh Sundbø og forklarer:

– Sjakken er i ekstrem medvind med en verdensmester som virkelig gir til denne sporten og har utviklet formatet inn i det 21. århundret. Han har ingenting å tjene på dette, men han vet veldig godt at om det jukses på toppnivået vil den kommersielle sjakken, som vi kjenner den, være død.

Hammer er enig i at juks i sjakk er ødeleggende, for datamaskinen nå til dags er mye bedre enn mennesker.

– Men det finnes gode og dårlige måter å håndtere det på. Og måten Magnus har håndtert det på, er helt hårreisende, mener TV 2s sjakkekspert.

– Man kan ha edle hensikter, men det vil fortsatt ødelegges av måten han har valgt å kjempe sin kamp. Det kan godt være han kjemper for å gjøre sporten ren og ta tak i en viktig problemstilling, men metodikken er fullstendig bommert, fortsetter han.

– Kan få følger

Selv om ingenting er kommunisert ut fra nordmannen, tyder mye på at han mener Niemann har jukset i et tidligere møte mellom de to.

Krogh Sundbø sammenligner at om noen skulle slippe unna med juks, vil det få en effekt som dopingproblemene som rammet sykkelsporten på 90-tallet.

– Det kan føre til at flere føler de må jukse for å holde tritt. Det at Magnus tar denne kampen for å bevare integriteten, må anerkjennes. Det handler om å aldri la juks få fotfeste, sier Krogh Sundbø.

Anish Giri var blant rivalene som ikke likte at Carlsen prøver å gjøre opp for seg i offentligheten, mens stormester Levon Aronian kan forstå Carlsens valg.

– Jeg forstår den frustrasjonen til Magnus. Jeg visste egentlig ikke så mye om mange ting. Nå er jeg et sted i midten. Jeg tror ikke Hans har vært den reneste personen når det kommer til nettsjakk, sier Aronian til Chess24.

– Jeg er faktisk veldig bekymret for sjakkens framtid, og jeg tror ikke det kommer til å være en rask løsning på dette, sier Hikaru Nakamura i en Youtube-video hvor han analyserer det to trekk lange partiet.

– Satt seg i en knipe

Krogh Sundbø vil ikke anklage Niemann for juks, men mener Carlsen aldri ville trukket seg om han ikke var sikker.

– Niemann er tatt juks i tidligere, og det er svært sterke indisier på at han har jukset i større omfang enn han innrømmer, da er man ikke uskyldig, sier Krogh Sundbø.

Det hele startet for to uker siden, da Niemann vant et parti med sorte brikker mot Carlsen i Sinquefield Cup i St. Louis.

Nordmannen trakk seg fra turneringen dagen etter og siden har det vært spekulasjoner om Niemann har jukset.

I en melding til TV 2 fortalte Magnus Carlsens far, Henrik Carlsen, at verdensmesteren ikke ønsker å stille til intervjuer, verken før eller under Champions Chess Tour.

Carlsen er for øvrig deler i selskapet som arrangerer turneringen, Play Magnus.

Den 19 år gamle amerikaneren nektet først, men innrømmet så at han tidligere jukset da han var yngre.

– Uavhengig hva som skjedde i St. Louis, har han satt seg i en utrolig vanskelig situasjon i å bli tatt tidligere i juks, mener Krogh Sundbø.

Carlsen har selv ikke kommet med direkte anklager mot amerikaneren og har ikke uttalt seg siden partiet for to uker siden.

Kvelden tapet skjedde la han ut en kryptisk Twitter-melding hvor han lenket til fotballtrener Jose Mourinhos kjente sitat: «If I speak, I am in big trouble».

I've withdrawn from the tournament. I've always enjoyed playing in the @STLChessClub, and hope to be back in the future https://t.co/YFSpl8er3u — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) September 5, 2022

– Jeg tror nok ikke vi skal undervurdere Magnus Carlsen sin fullstendig klokkertro på at Niemann har jukset. Som verdens beste sjakkspiller, er han en av få som faktisk har kompetanse i å avsløre en historie som ikke henger på greip, sier Krogh Sundbø.

Komplisert

Fide har et regelverk hvor man ikke kan anklage noen for juks uten beviser, som antas å være grunnen til at Carlsen har vært stille.

Fortsatt er det uklart hvordan turneringsledelsen vil reagere. Turneringssjef i Champions Chess Tour, Arne Horvei, forteller til NTB at det er uaktuelt å kaste ut Carlsen.

– Vi har et reglement med prosedyrer vi må følge, og det kan ta ganske lang tid før vi får gjennomført det. Vi må kontakte begge spillerne og vi må forholde oss til forskjellige tidssoner, sier Horvei til NTB.

Rivalen Anish Giri sa til TV 2 at han ikke forventer en skarp straff for mannen fra Lommedalen.

– Han er verdensmester, og da har man et visst ego. Når han har vært en så god ambassadør for sporten, og ikke har gjort noe «ulovlig» tidligere, så blir det nok en mild straff, sa Giri i TV 2s sjakksending.

TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer tror heller det ikke kommer til å skje.

– Han kommer kanskje til å få en advarsel på at de ikke liker sånn oppførsel, men det kommer ikke til å gi særlige konsekvenser, sier Hammer.

Etter å ha gitt opp mot Niemann, slo Carlsen Levon Aronjan og fikk remis mot Rameshbabu Praggnanandhaa. 31-åringen ligger dermed på tredjeplass etter åtte runder.

