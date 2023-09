– Det er litt absurd at vi møtes i første runde, sier sjakkstjernen til TV 2.

Fredag kveld vant han den prestisjefylte turneringen Speed Chess Championship, der han har høstet mye ros for suverent spill.

I finalen slo han erkerivalen Hikaru Nakamura. Samme mann venter på mandag, i årets sjette Champions Chess Tour-turnering.

– Sånn formatet er, er det fryktelig vanskelig å komme seg gjennom hele «losers bracketen». Matchen blir ekstremt viktig, slår Carlsen fast.

På forhånd ville mange sett for seg Carlsen-Nakamura som en naturlig finale.

Nå må taperen belage seg på en omvei via et slags B-sluttspill, som gjør det desto vanskeligere å komme seg dit.

– Om det ikke er den sterkeste, er det definitivt en av de sterkeste jeg kan møte, sier Carlsen – som i hvert fall ikke er tvil om at det er oppgjøret med størst prestisje:

– Definitivt. I hvert fall når det handler om lynsjakk eller kjappere enn det.

I Champions Chess Tour spilles det riktignok hurtigsjakk, et hakk tregere enn lynsjakk.

INTERNETTKJENDIS: Hikaru Nakamura er en av verdens beste spillere, og da særlig i de hurtige formatene. I tillegg er han blant de mest populære spillerne i internett-universet. Foto: Carina Johansen

Carlsen kommer fra en rekke gode resultater.

– Er du en bedre sjakkspiller enn i fjor på samme tidspunkt, tror du selv?

– Det synes jeg er veldig vanskelig å si, altså.

Carlsen utdyper:

– I sjakkverden er du ikke bedre enn det siste resultatet ditt. Man overreagerer veldig ofte på de tingene. Noen ganger spiller jeg ikke så veldig bra, men vinner likevel.

– Jeg synes det blir for drøyt å si at jeg er bedre enn jeg var på samme tid i fjor. Gjennomsnittsnivået mitt den siste måneden har vært bra, med noen veldig gode dager, noen OK dager og ikke så mange veldig dårlige. Men at jeg er blitt bedre, er nok litt mye å håpe på, sier han med et smil.

