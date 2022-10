Føler seg uthengt av Carlsen: – Absurd og ærekrenkende

NIEMANN-MENTOR: Maxim Dlugy (t.h.) har i flere år vært Hans Niemanns mentor. Det visste Magnus Carlsen å trekke frem i et intervju med Chess24 forrige måned. Foto: AFP / Rodrigo Fernández, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Det var en ordknapp Magnus Carlsen som kommenterte hvorfor han trakk seg fra et parti mot Hans Niemann i september, men spesielt én ting i Carlsens intervju med Chess24 vekket oppsikt.

– Jeg tror at hans mentor Maxim Dlugy må ha gjort en veldig god jobb, sa Carlsen, som en henvisning til Dlugys rykte om å jukse.

Den amerikanske stormesteren har nå lagt ut en lang forsvarstale.

– Selv om jeg har absolutt ingenting å gjøre med den famøse striden mellom Magnus og Hans, er jeg nå tvunget til å forsvare meg mot fullstendig absurde og ærekrenkende anklager mot meg, skriver Dlugy, som har fungert som en mentor for Niemann.

Magnus Carlsen har beskyldt 19 år gamle Niemann for å jukse flere ganger enn han selv har innrømmet.

Ut mot «Magnus' plan»

Russiskfødte Dlugy mener en samtale med en felles bekjent av Carlsen dannet grunnlaget for Carlsens påstand.

– Det virker som Magnus har fått beskjed fra rådgivere om å unngå direkte anklager og heller bruke insinuasjoner, skriver Dlugy.

– Han insinuerte at Hans jukset i partiet, uten å si så mye, og da det var på tide å si noe oppsiktsvekkende, insinuerte han at Hans har en mentor – altså meg selv – som gjør en god jobb med å hjelpe ham til å spille bra, noe som tilsvarer juks for Magnus, fortsetter han.

Det verserer rykter om at Dlugy jukset i en turnering på Chess.coms sider i 2017, for så å bli kastet ut. Etter å ha vunnet åtte av åtte partier, var han plutselig borte fra turneringen.

– Magnus' plan er å prøve å bevise «guilt by association». Hvis Hans har en mentor som er en jukser, må Hans per hans definisjon være en jukser, skriver Dlugy.

Forrige uke skrev Wall Street Journal at de hadde fått innsyn i en 72 sider lang rapport fra nettstedet Chess.com. Der kom det frem at Hans Niemann trolig har jukset over hundre ganger.

Slik er bråket

Stormen økte i styrke da Carlsen nektet å spille mot amerikaneren i en online-turnering like etter Sinquefield Cup.

Mens bråket har pågått, har Niemann innrømmet å ha jukset ved to tidligere anledninger: Da han var tolv og 16 år.

Et utspill Carlsen ikke har tatt for god fisk.

– Jeg tror Niemann har jukset mer – også nylig – enn han har sagt offentlig, skrev 31-åringen da han valgte å uttale seg om saken i slutten av september.

My statement regarding the last few weeks. pic.twitter.com/KY34DbcjLo — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) September 26, 2022

Som 16-åring ble Niemann tatt i juks av Chess.com, har han fortalt.

I kjølvannet av Sinquefield Cup ble han utestengt fra nettstedet.

– De vet at jeg ikke er en jukser. Sjakk er hele livet mitt. Nå ser chess.com muligheten til å hoppe på Magnus (Carlsen) sitt lag, sa Niemann etter turneringen.

– Dette er ikke rettferdig. Et målrettet angrep, hevdet han.

I slutten av august opplyste Chess.com at de hadde fått akseptert et bud på Magnus Carlsens selskap, Play Magnus Group. Nettstedet skrev at det trolig ville ta mellom seks og åtte uker å fullføre prosessen, og at de inntil da vil være uavhengige selskap.

Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) opplyste i slutten av september at deres fair play-kommisjon vil granske både Carlsen og Niemann etter bråket.