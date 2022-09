Fide refser Magnus Carlsen – varsler gransking

Se Magnus Carlsen i semifinalen Champions Chess Tour akkurat nå på TV 2 Sport 2 og Play!

– Først og fremst mener vi at verdensmesteren har et moralsk ansvar forbundet med statusen sin, siden han blir sett på som en global ambassadør for spillet. Handlingene hans påvirker kollegaenes omdømme, resultater og kan være ødeleggende for sporten. Vi mener at det var bedre måter å håndtere denne situasjonen på, står det i uttalelsen signert av president Arkady Dvorkovich.

– Samtidig deler vi den store bekymringen rundt hvor ødeleggende juks kan være for sjakken. Fide har ledet kampen mot juks i mange år, og vi gjentar vår nulltoleranse for juks av alle slag. Enten det er online eller over brettet, vil juksing være juksing, skriver forbundet.

Fide skriver at de er forberedt på å sette i gang sin Fair Play-komité med en grundig etterforskning av saken, når tilstrekkelig innledende bevis er gitt.

– Vi er fullt klar over at, i noen tilfeller, kan usikkerhet skade en spillers prestasjoner. Derfor insisterer vi på at anti-juks-protokollene skal følges, står det i uttalelsen.

TV 2s sjakkekspert Maud Rødsmoen mener det er en vag uttalelse fra Fide.

– De er forsiktige med hvordan de ordlegger seg, men hovedpoenget er at de mener situasjonen er dårlig håndtert (av Carlsen), sier Rødsmoen i TV 2s sjakkstudio.

Carlsen trakk seg først dagen etter at han hadde tapt et parti mot Hans Niemann i Sinquefield Cup.

Denne uken tapte han med vilje etter ett trekk mot amerikaneren i en onlineturnering.

Carlsen har foreløpig ikke fortalt hvorfor, men mye tyder på at det norske sjakkesset mener Niemann har jukset. Det tror i alle fall sjakkrival Anish Giri.

– Det er veldig klart at Magnus vil utrykke at Niemann jukser uten å si det høyt, sa profilen til TV 2 etter at Carlsen trakk seg.

En av Carlsens fremste konkurrenter, Jan Nepomnjasjtsjij, uttale i en podkast at han gikk til arrangøren i Sinquefield Cup og ba om ekstra antijuks-tiltak da det var klart at Niemann skulle delta.



Carlsen er klar for semifinale i Julius Baer Generation Cup, og møter 17 år gamle Vincent Keymer senere fredag.

