Får støtte fra rival: – Jeg forstår frustrasjonen

Sjakkrivaler har uttalt seg etter at Magnus Carlsen tapte med vilje.

Reaksjonene har vært delte etter at Magnus Carlsen plutselig trakk seg umiddelbart i partiet mot Hans Niemann. Det spekuleres i at han tapte med vilje fordi han mistenker juks fra amerikaneren.

Nå har også flere av sjakkstjernene i Champions Chess Tour begynt å uttale seg om det som har skjedd.

Anish Giri har fått med seg den store snakkisen i sjakkverden. Til TV 2 sier han følgende:

– Det er ikke vits å gå rundt grøten. Det er veldig klart at Magnus vil utrykke at Niemann jukser uten å si det høyt. For da blir man straffet. Han er overbevist, men resten av verden er ikke det, er Anish Giris første reaksjoner på Carlsens manøver.

Carlsen ga seg etter to trekk: – Fullstendig uakseptabel oppførsel

– Det er ikke bra

Han kan se litt av saken fra Carlsens side, men er ikke like sikker på at han håndtert det bra.

– Jeg forstår hva han mener problemet er. Men dette er ødeleggende, for normalt sett løser man det og spiller frem til man har bevis, sier Giri.

Han hadde håpet på en annen handling fra verdenseneren.

– Man bør løse det internt, men Magnus prøver å gjøre opp i offentligheten. Det er ikke bra, sier Girish på TV 2s sjakksending.

Han tror på en ikke alt for streng straff for rivalen.

– Han har vært en fin ambassadør for sporten, og har en enorm posisjon. Jeg tror ikke det blir en stor straff.

UTTALER SEG: Levon Aronian (t.v) og Anish Giri er delte i meningene. Her fra Norway Chess i Stavanger i 2014. Foto: Erlend Aas

– Ikke den «reneste»

Carlsen får støtte fra Levon Aronian, som var motstanderen etter sjokkpartiet.

– Jeg forstår frustrasjonen til Magnus, sier amerikaneren Levon Aronian til Chess24.

– Jeg visste ikke mye om dette. Nå står jeg i midten. Hans har ikke vært den "reneste" når det kommer til online-sjakk. Dette vil være en lekse til Hans, sier Aronian.

Amerikaneren skal møte Niemann i morgen, men sier han ikke syns det er ukomfortabelt.

– Hvis Magnus har et personlig problem, er det greit for meg. Ikke at vi stilner noe. Dette er en ekstremt rar sak. På generell basis: Med en gang dette er ferdig og vi har bedre systemer, vil dette bli borte.