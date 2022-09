Carlsens sjokk-exit: – Grunnen virker åpenbar

Det spekuleres i at Magnus Carlsen trakk seg fra turnering etter mistanke om juks. Sjakkekspert forklarer hvorfor.

Det kom som et sjokk på sjakkverdenen da Magnus Carlsen opplyste at han trekker seg fra turneringen Sinquefield Cup. Foto: ARUN SANKAR

Mandag opplyste Magnus Carlsen at han trekker seg fra turneringen Sinquefield Cup. Avgjørelsen kom dagen etter tapet for 19 år gamle Hans Niemann.

Etter nyheten kom, har det florert med spekulasjoner rundt hvorfor Carlsen har trukket seg.

– Det er ikke så mange andre muligheter her enn at Magnus mistenker at Hans Niemann har jukset. Magnus har aldri trukket seg fra en turnering i karrieren før, selv når han har spilt litt småsyk, så har han fortsatt, forklarer sjakkjournalist i Chess24, Tarjei Svendsen til TV 2 og utdyper:

– Jeg tror heller ikke dette er en Magnus som er dårlig taper eller noe sånt. Han ville aldri anklaget noen uten at det er noen bevis for noe som helst, og vi vet heller ikke nøyaktig hva som ligger bak dette her. Men grunnen virker åpenbar.

Carlsens langsjakktap for Niemann var hans første siden september 2021. Den amerikanske 19-åringen har lenge vært en lovende, ung spiller, og et av USAs fremste talenter.

– Det er først de siste to årene at han skjøt fart med å reise mye rundt og spille i Europa. Han har hatt en ekstrem fremgang, og det har vært den store snakkisen i sjakkverdenen at han plutselig nå har nådd verdenstoppen, sier Svendsen.

Carlsen-rivalens intervjuer vekker oppsikt

– Ryktene om Niemann har gått i lang tid

Det har vært en stor debatt etter Carlsens kryptiske melding i forbindelse med turnerings-exiten.

«Jeg har alltid likt å spille i Sinquefield og jeg håper å komme tilbake i fremtiden», skrev Carlsen og hadde lagt ved en video av José Mourinho, der portugiseren i et intervju svarer at «om jeg sier noe, er jeg i kjempetrøbbel».

Arne Horvei i Magnus Carlsen Management sier til TV 2 at de ikke ønsker å uttale seg om saken.

Det som gjør saken ekstra delikat, som en del har påpekt, er at dersom det ikke er bevis for at Niemann har jukset, så er det tunge beskyldninger å komme med.

– Det er jo det. Samtidig, dersom Magnus mistenker at han har gjort noe ulovlig, så er det forståelig at han reagerer på den måten, sier Svendsen.

Selv om Carlsen trakk seg fra turneringen, har ikke nordmannen kommet med noen direkte beskyldninger mot Niemann - og kommer neppe til å gjøre det heller uten konkrete bevis.

– Det er klart at bevisbyrden ligger hos Magnus. Hva er det han har? Har han sett noe? Er det bare basert på en mistanke, eller vet han noe mer konkret? Men ryktene om Niemann har gått i lang tid, understreker Svendsen.

Se det vanvittige intervjuet: – Dette er etter han har vunnet et parti!

Kom med merkelige forklaringer etter seieren

Etter seieren over Carlsen har det blitt stilt spørsmål rundt Niemanns dårlige analyse av eget spill, og hans noe merkelige forklaringer på hvorfor han gjorde de trekkene som han gjorde.

– Det er flere som har påpekt det at han ikke gjorde noen spesielt god figur i analysen etterpå. Han foreslo mange rare trekk og dummet seg litt ut der. Men det beviser ingenting. Det legger bare til mistankegrunnlaget, sier Svendsen.

– Det er en del som påpeker at Niemann er blitt tatt i juks i online-sjakk tidligere. Er det blitt verifisert?

– Det er jo aldri hundre prosent verifisering, men sjakknettstedene har etter hvert utviklet veldig gode metoder på akkurat det. Så vidt jeg vet har Niemann også godtatt den utestengelsen han har hatt. Det er ingen tvil om at han ble utestengt på juks. Samtidig så er det å jukse på nettet noe helt annet å jukse i en vanlig offentlig, brettsjakkturnering.