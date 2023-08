Carlsen videre i Champions Chess Tour

>

Med to seirer og én remis er Carlsen klar for neste duell i vinnersluttspillet.

– Han spilte godt i det første partiet, men det var ikke så bra etter det. Jeg følte meg ganske tung i hodet i dag. Jeg var veldig lav på energi, sier Carlsen til TV 2.

– Jeg brukte litt for mye energi på å gå og sykle i fjellet de siste par dagene, så jeg tror at det var greit at han ikke var helt på topp, fortsetter Carlsen.

– Han er ikke så veldig god, da, sier Carlsen om motstanderen.



Carlsen møtte den 22 år gamle iraneren med hvite brikker i det første partiet onsdag. Der overrasket Tabatabaei og skaffet seg et overtak som satte Carlsen under press. Den norske sjakkeneren kjempet seg tilbake og sikret remis.

I parti nummer to havnet nordmannen igjen litt bakpå, men kom sterkt tilbake og tok seieren med svarte brikker.

I det tredje partiet var Carlsen best med hvite brikker og sikret avansementet med seier.

Nylig ble det kjent at feiden mellom Carlsen og amerikanske Hans Niemann legges død. Carlsen har tidligere anklaget Niemann for juks.

Årets Champions Chess-turneringer avvikles med dobbel utslagsmetode, slik at ingen er ute av dansen før de har pådratt seg to tap. Skulle man tape én gang, går man ned i comebacksluttspillet og får sjansen til å hente seg tilbake.

Carlsen har vunnet to av fire CCT-turneringer så langt i år. Etter denne ukens dueller gjenstår det én turnering før sluttspillet starter tidlig i desember.