Carlsen mener Niemann har jukset nylig

Magnus Carlsen har mandag kveld lagt ut en uttalelse etter at han tapte med vilje mot Hans Niemann i Julius Baer Generation Cup i Champions Chess Tour forrige uke.

– Jeg tror Niemann har jukset mer – også nylig – enn han har sagt offentlig, skriver Carlsen i uttalelsen som er delt på Twitter.

Carlsen skriver at han var klar over at det ville frustrere mange i sjakkmiljøet da han ga seg mot Niemann.

– Jeg er frustrert. Jeg ønsker å spille sjakk. Jeg ønsker å fortsette å spille sjakk på det høyeste nivået i det største turneringene, skriver nordmannen.

Carlsen mener Niemann har gjort uvanlige trekk.

– I partiet vårt hadde jeg inntrykk av at han ikke var helt tilstede eller fullt konsentrert i avgjørende situasjoner mens han spilte meg ut med svart på en måte bare en håndfull spillere kan, skriver Carlsen.

TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer understreker at Carlsen ikke har fremlagt noen bevis på at Niemann jukser.

– Det viktige her er at Magnus åpent sier at han mener Niemann jukser og at han har jukser mer enn det han offentlig har innrømmet, Det visste vi på en måte fra før, men det er første gang han sier det og ikke bare insinuerer det, sier Jon Ludvig Hammer.

– Når det gjelder bevis, så skiver han veldig mye tror og mener. Han har ikke noe bevis. Han har en magefølelse, og det tenker jeg kanskje er litt tynt. Men så skriver han også, og det tror jeg vi får se i ukene og månedene fremover, at vi må gjøre mer med jukseproblematikken i sjakken, fortsetter Hammer.

– Ingen kan sjakk bedre enn Magnus. Hans magefølelse er noe man tar seriøst. Men samtidig er det bare en magefølelse, det beviser ikke noe, sier Hammer.

Carlsen skriver at han vurderte å trekke seg allerede før Julius Baer Generation Cup i Champions Chess Tour.

– Vi må gjøre noe med juksing, skriver Carlsen.

– Fremover ønsker jeg ikke å spille mot folk som har vært kjent for å jukse i fortiden fordi jeg ikke vet om de er villige til å gjøre det samme igjen senere, fortsetter nordmannen.

– Høres ut som Magnus vet noe

På sin personlige Twitch-kanal har Hikaru Nakamura uttalt seg om Carlsens nyeste uttalelse.

– Jeg mener det er veldig tydelig at Magnus mente at Hans jukset under partiet deres i Sinquefield Cup, i motsetning til hva arrangøren sa, uttaler Nakamura.

– Det høres ut som at Magnus vet noe, hvem vet hva, men for å kunne si det må Hans si at han ikke vil saksøke Magnus. Det er slik jeg leser det, sier amerikaneren.

– Det virker som om ballen er i Hans' banehalvdel. Spørsmålet er hva Hans kommer til å gjøre. Hvis han ikke gjør noe, ser det veldig mistenksomt ut. Hvis han er uskyldig, burde Hans gå ut og si «vis meg hva du har», og det er det. Hvis han ikke gir tillatelse til det, så er det veldig tydelig, er det ikke? fortsetter Nakamura.

Visepresidenten i det internasjonale sjakk Fide, Jøran Aulin-Jansson synes heller ikke uttalelsen til Carlsen bringer så mye nytt.

Han sier jo ikke at han har det, men at han tror det. Og det er for så vidt ikke så mye nytt i det. Det er absolutt alvorlige beskyldinger. Hvis det blir bevist vil det være helt ødeleggende for Niemann, sier Aulin-Jansson, og fortsetter:

– Det er ikke noe tvil om at Niemanns parti blir grundig ettergått av mange eksperter. Personlig tror jeg det kan være vanskelig å finne fellende bevis i en gjeldene rettsak, men det ville vært interessant om det kom dit.

Innrømmet juks

Tidligere i september opplyste Magnus Carlsen at han trekker seg fra turneringen Sinquefield Cup. Avgjørelsen kom dagen etter tapet for 19 år gamle Hans Niemann.

Niemann, et av USAs fremste sjakktalenter, går til angrep på Carlsen, som omtales som hans store forbilde.

– Å se min største helt prøve å angripe - og ødelegge sjakk-karrieren min - er skikkelig skuffende, sier Niemann i et intervju vist på Youtube-kanalen til Saint Louis Chess Club.

Niemann har selv delt intervjuet på sin Twitter-profil.

Der snakker sjakktalentet fra USA ut om elefanten i rommet, som hele sjakkverden er opptatt av.

– Jeg er den eneste som vet sannheten, sier Niemann.

19-åringen innrømmer at han har jukset i sjakk ved to tidligere anledninger. Da han var tolv og 16 år.