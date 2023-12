Carlsen med kjempestart

Tidskluss og forvirring: Dag én av hurtigsjakk-VM var innholdsrik for Magnus Carlsen (33).

Tittelforsvarer Carlsen fikk en noe treg start på VM i hurtigsjakk i Usbekistan, men slo kraftig tilbake og endte med 4,5 poeng av fem mulige på dag én.

Den siste av fire seirer på rad kom mot Timur Garejev.

– Jeg spiller litt så som så, men scoren er kjempebra. Jeg er selvfølgelig veldig fornøyd med det, sier Carlsen til NRK ved endt dag.

Han er i delt ledelse.

– Ble litt humor

I tirsdagens fjerde parti, mot iranske Parham Maghsoodloo, oppstod det en smule forvirring. I alle fall for TV-seerne.

Carlsen var i ferd med å dra i land en soleklar seier da motstanderen plutselig hevdet at det var gått 50 trekk uten at en brikke var slått ut.

Det måtte dobbeltsjekkes hos dommerne, som konkluderte med at det ikke var tilfellet.

– Jeg må innrømme at jeg trodde at det var godt under, men jeg hadde ingen anelse. Det ble jo litt humor, sier Carlsen til NRK.

– Det er selvfølgelig helt fair at han prøver på det, tilføyer han med et smil.

Motstanderen trakk seg umiddelbart etter at dommerne hadde konkludert, og seieren gikk til Carlsen.

Klokketrøbbel

Det tredje partiet mot armenske Tigran Petrosjan ble hakket mer dramatisk enn det trengte å være. Carlsen skaffet seg selv trøbbel da han kom to minutter for sent til partistart.

Lommedal-gutten tok imidlertid raskt grep om partiet og snart var det hans armenske motstander som kjempet mot klokken.

Etter 39 trekk ga Petrosjan opp og dermed tok Carlsen sin andre strake partiseier i VM i hurtigsjakk.

– Det er selvfølgelig min oppgave, men vi får ikke info i det hele tatt om når runden starter, egentlig. Jeg visste ikke hva klokken var engang da jeg kom inn i lokalet. Jeg spilte ganske dårlig i åpningen, men etter hvert tok jeg over, sier sjakkstjernen til NRK.

Det ble remis med hvite brikker mot Nikita Petrov i første parti etter svakt åpningsspill av nordmannen.

Magnus Carlsen på første dag av VM i hurtigsjakk. Foto: Fide

Carlsen satte riktig nok motstanderen under kraftig tidspress, men en småskummel stilling gjorde at Petrov holdt unna.

– Jeg spilte fryktelig dårlig i åpningen, først og fremst. Etter det står jeg dårligst, men så kommer jeg meg gradvis inn i partiet. Jeg så likevel ikke at jeg hadde noen sjanser (for seier), sa Carlsen til NRK.

I annet parti møtte han russeren Denis Khismatullin, som valgte en defensiv strategi mot Carlsens svarte brikker og tilsynelatende satset på remis.

Det holdt en stund, men mot slutten fikk Khismatullin alvorlig tidsnød. Det førte til flere feil, og Carlsen spurtet til triumf med svart.

Også Aryan Tari har imponert så langt på VMs første dag. Han slo det 15-årige hjemmehåpet Bakhrom Bakhrillajev i første parti, og deretter sikret han remis mot den russiske stormesteren Peter Svidler. Tari spilte begge partiene med hvite brikker.

Senere klarte han remis med svart mot Andrej Jesipenko, og det betyr at Tari står med to poeng etter tre partier.



Johan-Sebastian Christiansen åpnet med tap for Vladimir Fedosejev, men sikret et helt poeng da han slo tilbake med seier over Steven Rojas fra Peru.

Benjamin Haldorsen står også med ett poeng etter to strake remis, mens VM-debutant Elham Amar har ett tap og én remis.