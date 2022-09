Carlsen kan møte rivalen igjen: – En ekstra spenning

Du kan se de siste innledende rundene i Champions Chess Tour onsdag kl. 17:30 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.

Det ble et voldsomt drama i årets sjuende Champions Chess Tour-turnering da Carlsen tapte med vilje mot amerikanske Niemann mandag.

Til tross for tapet leder den norske verdenseneren turneringen etter storspill i de andre kampene.

Det gjenstår tre runder. Åtte spillere skal til kvartfinalen. Akkurat nå er Niemann nummer sju og ligger an til å ta seg videre til kvartfinale.

– Det er ekstremt jevnt i denne turneringen. I midtsjiktet er det veldig uoversiktlig. Det er en ekstra spenning at Hans Niemann ligger på 7. plass før den siste dagen og i vannskorpen til å gå videre. Hva skjer om han skulle gå videre og eventuelt møte Magnus Carlsen i en kvartfinale, undrer TV 2s sjakkekspert Hans Olav Lahlum.

En rekke scenarier kan føre til en ny Carlsen-Niemann-duell. Nummer 1 møter nummer 8. Nummer 2 møter nummer 7 osv. Ifølge Twitter-kontoen Chess by the numbers er Niemann akkurat nå favoritt til å møte Carlsen i kvartfinalen. Det er 14,7 prosents sjanse for at de to møtes.

Slik er stillingen før den siste dagen av de innledende rundene:

1. Magnus Carlsen - 25

2. Arjan Erigaisi - 24

3. Le Quang Liem - 20

4. Rameshbabu Praggnanandhaa - 19

5. Vincent Keymer - 19

6. Jan-Krzysztof Duda - 19

7. Hans Niemann - 18

8. Anish Giri - 16

Bakgrunnen for disputten mellom Carlsen og Niemann er at nordmannen nylig trakk seg fra storturneringen Sinquefield Cup i USA etter å ha tapt for nettopp Niemann. I etterkant har det sirkulert hissige rykter om at årsaken var juks fra amerikanerens side, noe Niemann bestemt har avvist.

KAN MØTES IGJEN: Onsdag blir det klart om Magnus Carlsen og Hans Niemann møtes i kvartfinalen. Foto: Foto: Carina Johansen, NTB / TV 2

Carlsen, som fortsatt ikke har ønsket å uttale seg om saken, storspilte likevel tirsdag og vant tre partier og spilte én remis. Det holder til ledelse med ett poeng foran indiske Erigaisi. Og et potensielt møte med Niemann i kvartfinalen.

TV 2s sjakkekspert og stormester Jon Ludvig Hammer har tidligere uttalt at han ikke ser noen annen løsning enn at Carlsen igjen taper med vilje om det skulle skje.

Lahlum er glad for at Carlsen-tapet mot Niemann ikke har utløst en dominoeffekt.

– Vi har heldigvis ikke fått en situasjon som man kunne frykte litt, nemlig at andre spillere nekter å spille mot den som nekter å spille mot noen, sier Lahlum.