Carlsen-hjelper: – Et stort problem

Magnus Carlsens trener er usikker på hvor gode metoder man har for å oppdage juks – men holder kortene tett til brystet om sjakkbråket.

Peter Heine Nielsen, Magnus Carlsens trener, har stilt opp i et intervju med Chess24.

På spørsmål om juksing er utbredt, svarer Nielsen:

– Det er et stort problem i den forstand at vi ikke vet om det er utbredt eller hvor utbredt det er, og at vi ikke vet om vi er kapable til å oppdage det eller ikke.

HJELPER: Peter Heine Nielsen er en viktig del av teamet som Magnus Carlsens trener. Foto: Carina Johansen

Han vil imidlertid ikke røpe noe av hva som foregår i kulissene. Heine Nielsen slår fast at skal noen fra «Team Magnus» uttale seg om bråket, bør det være stjernespilleren selv.

Og han sier at han ikke vet hvorvidt Carlsen planlegger å uttale seg.

Mandag tapte Carlsen med vilje mot jukseanklagede Hans Niemann.

– Det kom ikke som en overraskelse på meg, la meg si det på den måten. Men igjen, jeg er ansatt av Magnus, sier Heine Nielsen, og poengterer at det er viktig at de kan snakke på tomannshånd.

Carlsens far og manager, Henrik Carlsen, har opplyst at sønnen ikke ville stille til intervjuer under den pågående Champions Chess Tour-turneringen.

Mens 31-åringen er taus, stormer debatten om juksing i sjakksporten.

Stjernespilleren Hikaru Nakamura har sagt at han er bekymret for sjakkens fremtid. TV 2s Sverre Krogh Sundbø mener at juks er den største trusselen i sporten.

Heine Nielsen mener at det er bra å ha debatten, selv om han påpeker at juksing har vært et pågående tema.

– Det er noe som bør bli diskutert i sjakkverdenen. Det er normalt at det blir mye følelser om det temaet, og det er et viktig tema. Dette har også vært tilfellet når vi har sett lignende diskusjoner tidligere, sier Heine Nielsen til Chess24.

19 år gamle Hans Niemann har heller ikke uttalt seg etter mandagens sjokkparti, men svarte om beskyldningene tidligere i september. Det kan du lese mer om her.

