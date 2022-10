Ble latterliggjort: – Liker det ikke

Amerikanske Hans Niemann har fått enorm oppmerksomhet etter jukseanklagene fra Magnus Carlsen.

I et intervju med Saint Louis Chess Club åpner han opp om hvordan hverdagslivet har endret seg.

– Jeg har vært borti noen «stalkers», så jeg vil ikke si så mye om det. Jeg vil ikke at paparazziene og TMZ (kjendisside) skal vite hvor jeg er til enhver tid, sier Niemann.

For tiden konkurrerer han om tittelen i et amerikansk sjakkmesterskap i St. Louis.

I byen prøver han å holde en lav profil, som kan by på utfordringer når han skal kjøpe middag.

– Jeg skulle bestille mat, og mannen sa «denne ordren snakker for seg selv.» Jeg liker ikke at jeg ikke kan bestille take away-mat i fred. Det er verre ting man må takle i hverdagen.

Uttalelsen får sjakkstudioet til å bryte ut i latter.

Restaurantbudet siktet til et intervju Niemann gjorde nylig, da han ble konfrontert med jukseanklagene etter seier mot 15 år gamle Christopher Yoo i første runde av turneringen:

– Dette partiet er en melding til alle. Hele denne saken startet med at jeg sa at «sjakken snakker for seg selv», og dette partiet gjorde det. Det viste hvilken spiller jeg er, sa Niemann.

19-åringen fortalte videre at han ikke kommer til og bukke under for presset og kalte kampen «vakker».

– Jeg skal spille min beste sjakk her. Det er alt jeg har å si, sa amerikaneren.

Chess.com har offentligjort en rapport der det kommer frem at Niemann trolig har jukset over 100 ganger, inkludert partier i turneringer hvor det har vært premiepenger på spill.

19 år gamle Niemann har tidligere fortalt å ha jukset som 12- og 16-åring.