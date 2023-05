Åpen Magnus Carlsen – vil ha barn

Se Norway Chess på TV 2 Play fra 29. mai.

Magnus Carlsen nyter for tiden en liten periode uten sjakk. Denne uken har han vært å finne langs pokerbordet i den prestisjefylte turneringen EPT Monte Carlo.

Kanskje ikke så overraskende, gjør Carlsen seg bemerket der også.

Carlsen in the money and in day 3 (tomorrow 12:30 cest) of Main Event #EPTMontecarlo @PokerStars



He is #65 out of 126 (about 1.000 starting players) pic.twitter.com/pJ76b9ygOv — Megalovic (@Megalovic) May 2, 2023

– Jeg mener faktisk at likhetene mellom poker og sjakk er større enn mange folk tror. Selvfølgelig er det mer som er tydelig i sjakk, men du gjør likevel avgjørelser basert på kalkulerte beregninger, sier Carlsen i et intervju med Poker Stars.

Og mens Carlsen har sittet med to kort på hånd langs pokerbordet, har han mistet verdensmestertittelen i langsjakk til kinesiske Ding Liren, en tittel nordmannen har hatt i ti år.

Carlsen annonserte selv i juni i fjor at han ville gi fra seg VM-tittelen, fordi han ikke var motivert.

For det er ingen tvil om at motivasjonen til den norske stjernen har endret seg. Nå ser han fremover mot andre mål.

– Definitivt noe jeg ønsker

Blant annet har Carlsen gitt opp sin store drøm om den «umulige» 2900-rangeringen.

– Jeg føler at motivasjonen min går opp og ned, og jeg spiller faktisk mest for gøy. Jeg har ikke noen store mål jeg ønsker å nå lenger. Jeg har lyst til å nyte å spille sjakk, men hvor seriøst jeg tar det vil variere. Noen ganger betyr det egentlig ikke så mye, sier Carlsen i podkasten Sjakksnakk, gjengitt av chess.com.

I podkasten snakker den tidligere verdensmesteren også åpent om privatlivet og familielivet.

– I den siste turneringen jeg spilte i Frankrike, nøt jeg tiden med familien og var på fjelltur. Jeg ville ikke ofre tid med familien for å være mer forberedt til turneringen. Jeg ville bare møte opp og gjøre så godt jeg kunne, sier Carlsen.

Søsteren Ellen Carlsen er også sjakkspiller, og Magnus ble onkel for første gang da hun fikk barn for to og et halvt år siden. I desember i fjor fikk hun sitt andre barn.

SØSTER: Ellen Carlsen har slått seg til ro med to barn. Foto: Berit Roald/NTB

På spørsmål om Carlsen føler på et press når søsteren og nære venner har slått seg til ro med barn, svarer han:

– Jeg kjenner ikke på presset, men det er definitivt noe jeg ønsker. Om ikke nødvendigvis med en gang, så ønsker jeg det på sikt. Jeg synes det er utrolig hyggelig både å være onkel, men også at venner får barn. Man tar litt voksenpoeng, rett og slett, sier Carlsen i Sjakksnakk.

TV 2s sjakkekspert mener Carlsen har begynt å tenke på ting som mange andre menn på hans alder gjør.

– Han fyller 33 år i år. I de fleste andre idretter vil slutten av karrieren da nærme seg, men det er heldigvis annerledes i sjakken. Magnus har jo gitt fra seg VM-tittelen, men skal jo spille Norway Chess og andre toppturneringer fremover. Foreløpig ser jeg bare en omlegging og ingen nedtrapping, sier Hans Olav Lahlum.

Møtte kjendiser

Ekspertkollega Jon Ludvig Hammer mener vi ser en Carlsen som «definitivt ikke prioriter sjakk» på samme måte som før.

– Basert på at han tydelig sier nei til VM, og grunnen er at han ikke er motivert, så lover ikke det veldig godt for sjakkfansen. Jeg håper jo at alle disse kommentarene og hintene bare handler om at han vil spille en type sjakk som krever mindre forhåndsforberedelser, sier Hammer.

SJAKKEKSPERT: Jon Ludvig Hammer. Foto: Erik Edland / TV 2

Det har vært et hendelsesfullt siste år for Carlsen, etter at nordmannen anklaget Hans Niemann for juks i fjor høst. Saken har stadig tatt nye vendinger, og amerikaneren har saksøkt Carlsen for anklagene.

Han ønsket ikke å snakke om saken i podkasten, og Team Carlsen har ikke svart TV 2 onsdag.

Nå ønsker sjakkstjernen å se fremover, og neste på sjakkprogrammet for Carlsen er en lyn- og hurtigsjakk-turnering i Warszawa fra 21. til 25. mai. Det vil være nordmannens første møte med den nye verdensmesteren Ding Liren.

32-åringen var tidlig på for å gratulere kineseren:

Men for øyeblikket går sjakkesset «all in» for pokeren. Den siste uken har Carlsen spilt i et kjendisevent i Los Angeles, før han tok turen videre til Monaco for mer seriøst spill i Main Event Monte Carlo.

Carlsen ønsker den ferske verdensmesteren hjertelig velkommen til pokerbordet.

– Jeg tror at Ding ville vært en veldig god pokerspiller. Jeg vet, etter å ha snakket med han, at han kalkulerer avgjørelser veldig fort i sjakk, og i tillegg er han veldig god i matte, så jeg er sikker på at han ville gjort det bra, sier Carlsen til pokerarrangøren.