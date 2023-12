Sir Jim Ratcliffe kjøper 25 prosent av Manchester United

TAR KONTROLL: Styrtrike Sir Jim Ratcliffe og hans Ineos Sport tar med oppkjøpet over styringen av klubbens sportslige avdeling. Foto: Martin Rickett

Klubben bekrefter at milliardæren Sir Jim Ratcliffe har inngått en avtale som innebærer at han kjøper 25 prosent av Manchester United.



Ratcliffes Ineos Sport vil med dette også overta kontrollen over sportslig avdeling, fotballdelen, av United. Det inkluderer kvinnelaget, og det innebærer også at Ineos-gruppen får to seter i styret.



Dette er Jim Ratcliffe Født: 18. oktober 1952

Fødested: Failsworth i Greater Manchester

Yrke: Kjemiker

Formue: Ifølge Sunday Times Rich List 2023 er Jim Ratcliffe den nest rikeste briten, med en nettoverdi på 29.688 milliarder pund

Grunnla Ineos Group Limited i 1998, et multinasjonalt selskap innen kjemikalier, olje og gass

Kjøpte seg inn i FC Lausanne-Sport i 2017 og OGC Nice i 2019



Kjøpte sykkellaget Team Sky i 2019 og gjorde det om til Team INEOS, nå Ineos Grenadiers



Knuser håp: – Bare å glemme

Det eneste som er overraskende, er tidspunktet, mener journalist Bjarte Valen hos United.no. Ratcliffe-oppkjøpet har ligget i kortene i flere måneder, men bekreftelsen kom altså julaften.

– Men United er nede i en sportslig bølgedal og det er kanskje på tide med en gladnyhet. Jeg tror likevel at det bare handler om at det var først nå dette ble klart, sier journalist Bjarte Valen hos United.no.

INGEN KJØPEFEST: Bjarte Valen, United-supporter og journalist, tror oppkjøpet kan bety mye for United sportslig, men tviler på at det automatisk blir storkjøp i januar av den grunn. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Han heller kaldt vann i årene på dem som håper dette nødvendigvis betyr kjøpefest i overgangsvinduet i januar.

– Det som ofte er med fotballfans, er at de er utålmodige. Mange tror kanskje at United nå vil gå ut på markedet og kjøpe forsterkninger i januar, men det kan vi bare glemme, fortsetter Valen, og utdyper:



– Ratcliffe overtar ikke før han er godkjent som eier, av Premier League, og det tar vel 6–8 uker. United må også forholde seg til Financial Fair Play. Det er en grunn til at Newcastle ikke har gått amok, til tross for eiere fra Saudi-Arabia.

Valen mener det viktigste for United nå, er at de snarest mulig stabiliserer businessen Manchester United. Han tror sommervinduet 2024 blir første gang vi kan se konturene av hva Inios og Jim Ratcliffe vil gjøre.

Valen spår at United under Ratcliffe kommer til å satse på yngre spillere, slik at de ikke bare får en sportslig verdi, men også kan bli gode økonomiske investeringer.

– Ratcliffe og Inios var jo kritiske til kjøpet av Casemiro, på grunn av alderen hans, overgangssummen og størrelsen på lønna.

Brasilianeren kom til United i en alder av 30 år fra Real Madrid.

Som en del av avtalen spytter Ratcliffe også inn 300 millioner dollar, litt over tre milliarder kroner, i et fond beregnet på fremtidige investeringer i klubbens infrastruktur på Old Trafford.

Ifølge Sky News betyr pengeinnsprøytingen at Ratcliffe bruker totalt 1,5 milliarder dollar på avtalen inkludert aksjekjøpet.

Klubblegende: – Forferdelig timing

I november i fjor annonserte United eiere, den kontroversielle Glazer-familien, at de vurderte å selge Manchester United.

Nyheten utløste en rykteflom om flere mulige oppkjøpskandidater.

I midten av oktober ble det kjent at Jassim Bin Hamad Al Thani fra Qatar, som lenge var en kandidat til å kjøpe klubben, hadde trukket sitt bud. Glazer-familien har eid klubben siden 2005.

ENGASJEMENT: Glazers har vært utskjelt i en årrekke og har skapt engasjement blant fansen. Her fra en kamp mot Wolverhampton i mai. Foto: Reuters

Bekreftelsen kommer etter at Financial Times samme dag skrev at oppkjøpet var utsatt, mens Sky News varslet, og fikk rett i, at oppkjøpet offentliggjøres i dag, altså på julaften.



Han skulle opprinnelig kjøpe 69 prosent, før dette ble redusert til en «majoritetsandel». Tilbudet ble imidlertid først godkjent da Ratcliffe foreslo å kjøpe 25 prosent av aksjene.

SKJERF: Også United-legendene har tatt standpunkt i saken. Her er David Beckham etter en kamp på Old Trafford i 2010. De gule og grønne fargene, som var Newton Heath' opprinnelige draktfarger, har blitt symbolet på supporternes misnøye mot eierne. Foto: AP Photo/Jon Super

Klubblegende og fotballekspert Gary Neville mener tidspunktet for offentliggjøringen av avtalen ikke er optimalt. Manchester United har bare vunnet én av sine siste sju kamper, og har ikke scoret på de siste fire oppgjørene.

– Manchester United anno 2023 har vært en skam fra ende til annen. Timingen på dette er virkelig forferdelig, og en fungerende organisasjon ville ikke tenkt på det en gang, skrev Neville på X, tidligere Twitter, like før avtalen ble offentlig annonsert.

KRITISK TIL TIDSPUNKTET: United-legende og TV-personlighet Gary Neville kaller timingen på avtalen for «forferdelig». Foto: Bradley Collyer

– Uansett: All hell og lykke til Sir Jim Ratcliffe. Jeg håper at han på en eller annen måte kan finne en måte å få klubben opp på beina igjen, og tilbake til å være respektable både på og utenfor banen.

Vil ta klubben til topps

Ratcliffe er født i byen Failsworth, som hører inn under Stor-Manchester. Ifølge Sunday Times Rich List 2023 er Jim Ratcliffe den nest rikeste briten, med en nettoverdi på 29.688 milliarder pund.

– Som en lokal gutt og en livslang supporter av klubben, er jeg veldig glad for at vi har vært i stand til å bli enige om en avtale med Manchester United-styret som gir oss ledelsesansvar for fotballvirksomheten til klubben, sier forretningsmannen i en uttalelse.

– Der klubbens kommersielle suksess har sørget for nok penger til å vinne trofeer på høyeste nivå, har ikke klubbens potensial blitt oppfylt de senere år. Vi vil bidra med den globale kunnskapen, ekspertisen og talenter fra Ieos Sport Group til å hjelpe klubbens videre utvikling, fortsetter han.

Han understreker at gruppen er investert i klubben på lang sikt, og at det nå er hardt arbeid som ligger foran dem.

– Vår felles ambisjon er klar: vi ønsker alle å se Manchester United tilbake der vi hører til, helt i toppen av engelsk, europeisk og verdensfotball.