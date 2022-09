Sikret finaleplass etter maratonparti

Du kan se første dag i finalen av Champions Chess Tour: Julius Baer Generation Cup lørdag fra kl. 17:30 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.

Den norske sjakkeneren er klar for nok en finale i Champions Chess Tour. Etter en treg start mot det 17 år gamle sjakkvidunderet Vincent Keymer, brøt Carlsen gjennom med de hvite brikkene i et maratonparti.

Etter gjennombruddet så verdensmesteren seg aldri tilbake. En andre seier på rad i siste matchparti gjorde at finaleplassen var et faktum.

Carlsen har vært fullstendig dominerende i Julius Baer Generation Cup så langt. Etter seks dagers spill står nordmannen med bare to tap totalt. Ett av disse var protestoppgivelsen mot Hans Niemann, som røk ut i kvartfinalen av turneringen.

Carlsens høye nivå så langt lover godt for finalematchen mot 19 år gamle Arjun Erigaisi på lørdag.

– Spiller jeg som det beste jeg har gjort denne turneringen, vinner jeg matchen, kommenterer Carlsen om sjansene for finaleseier i intervju med TV 2.

Både Erigaisi og Carlsen sikrer seg en plass i tourens neste major, som spilles i november.

Seig matchseier

Verdensmesteren var storfavoritt i oppgjøret mot det 17-år gamle vidunderbarnet Vincent Keymer, Det uttrykket han også selv i forkant av matchen.

– Jeg skal gjøre mitt beste, men det er ikke spesielt realistisk at jeg vinner matchen, fortalte Keymer i forkant av duellen.

Til tross for Keymers falitterklæring, klarte ikke nordmannen å bryte gjennom i matchens første halvdel.

Tyskerens spilte solid, men han lå konstant under på klokken. Selv i det som ble omtalt i TV 2s sjakkstudio som enkle avgjørelser, viste Keymer usikkerhet.

– Det er uforståelig tidsbruk når han har dårlig tid. Selv åpenbare trekk bruker han evigheter på, kommenterte sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

Gjennombruddet kom i et maratonparti med 93 spilte trekk. Der ble Carlsens press til slutt for mye for tyskeren.

Du kan se første dag i finalen av Champions Chess Tour: Julius Baer Generation Cup lørdag fra kl. 17:30 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.