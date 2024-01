– Sikker på han var ferdig

Mange trodde at veteranen var ferdig som proffsyklist etter at kontrakten med Team TotalEnergies utløp etter 2023-sesongen og vinteren gikk uten at han fikk napp hos noen av rivalene.



Men i ettermiddag kom den gledelige beskjeden: Boasson-Hagen har signert en avtale med det franske World Tour-laget Decathlon AG2R La Mondiale.

– Jeg var i dialog med flere lag. Men jeg er godt fornøyd med den avtalen jeg landet på her, sier Boasson-Hagen til TV 2.



Han er på treningsleir nord for Alicante med sitt nye lag nå, og er positiv til det han har sett.

– Dette er et veldig bra lag. Det virker som et proft opplegg og jeg har blitt godt mottatt, sier han.

Dialog med flere lag

– Har du vært trygg på at karrieren ikke var over?

– Jeg har vært i dialog med flere lag hele veien. Så jeg har beholdt troen hele tiden. Jeg har trent og vært motivert for å fortsette. Og jeg er glad for at det til slutt ordnet seg, sier Boasson-Hagen.

Mens andre lag har vært på treningsleirer gjennom vinteren, så har han forberedt seg ved å gå på ski, styrketrening og sykling på rulle.

– Jeg har absolutt forberedt meg og føler meg i greit slag. Jeg sliter ikke med å holde følge med de andre her på treningsleiren, men det er godt å få noen kilometer på asfalten.

Boasson-Hagen har et klart mål for det kommende året.

– Jeg kommer hit for å hjelpe laget i klassikerne, og gi av min kunnskap der. Jeg starter sesongen med Omloop Het Nieuwsblad i slutten av februar. Det gir meg litt tid til å trene og komme i skikkelig form. Så får vi se hvordan sesongen utarter seg videre. Jeg er foreløpig ikke satt opp på en Grand Tour, men det kan endre seg, sier han til TV 2.

Tok feil 36-åringen skal dermed igang med sin 17. sesong som sykkelproff. – Jeg var helt sikker på at Edvald var ferdig da det ikke hadde kommet noen nyheter om hans fremtid og lagene rundt omkring begynte å fylle seg opp. Det er likevel gøy at han er motivert for å fortsette og AG2R kan bli en spennende match, mener TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes.

MÅ VENTE: Kona Marlen er vant til at Edvald Boasson-Hagen har mange reisedøgn. Nå fortsetter 36-åringen karrieren i hvert fall ett år til. Foto: Torstein Wold / TV 2

Det franske laget, med Ben O´Connor, Victor Lafay og Sam Bennett i sine rekker, hadde 29 ryttere på lønningslisten før Boasson-Hagen fylte opp den siste plassen, av de tillatte 30.

– AG2R har fått inn Sam Bennett, og det er ikke utenkelig at Edvald får en rolle rundt ham. Når det gjelder klassikerlaget, er det heller svakt. Det er lenge siden vi har sett Oliver Naesen på sitt beste, men signeringen av Dries De Bondt fra Alpecin-Deceuninck er en klar forsterkning. En Tour de France-plass for Boasson-Hagen ser jeg på som usannsynlig, men det kan godt være at han får kjøre enten Giroen eller Vueltaen, sier Drivenes.

Linket til flere lag

Sykkelprofilen fra Rudsbygd varslet allerede i sommer at han var på jakt etter en ny arbeidsgiver. Til tross for dialog med Uno-X Mobility landet det norske profflaget på at de ikke ville tilby ham kontrakt.

Boasson-Hagen har vært tydelig på at det ikke har vært aktuelt å sykle for minstelønn, men til tross for at han har vært linket til flere lag - så har det tatt tid å få landet en avtale. På nyåret meldte Landevei.no om den konkrete interessen fra Decathlon AG2R. Nå - bare timer før første etappe av Tour Down Under - ble dette bekreftet.

– Det er nok dessverre tvilsomt at han er i stand til å kjøre inn resultater i de største rittene, men han har vist at han kan levere solide ritt på litt lavere nå. Han kan bli en nyttig poengplukker i mindre ritt, en man kan spille på i semiklassikere og ikke minst en nyttig hjelperytter i de største rittene. En rolle han fint også kunne hatt i for eksempel Uno-X, mener Drivenes.