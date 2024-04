– Sikker på at det finnes misunnelse

Se Bodø/Glimt-Molde fra kl. 19

Søndag møtes de to gigantene - sportslig sett - i norsk fotball de siste årene. Bodø/Glimt og Molde har vekslet på å vinne Eliteserien de fem siste årene. I 2023 var det Glimt som gikk til topps. Molde hadde en skuffende sesong i serien, men fikk et solid plaster på såret med seier mot nettopp Bodø/Glimt i cupfinalen.

Molde har hatt et godt tak på gultrøyene. I de seks siste innbyrdes kampene har Molde vunnet fire. Én har endt uavgjort. Glimt tok en sterk borteseier på Aker stadion i fjor høst. Da passet gultrøyene på å sende et ørlite stikk i retning Molde-trener Erling Moe, som tidligere i sesongen hadde pratet om bakgrunnen for Molde-overtaket i fotballpunch-episoden «Moes metode».

Økonomiske giganter

Molde og Bodø/Glimt er ikke bare giganter sportslig sett. Økonomisk har klubbene et solid forsprang på resten av Eliteserien. Gjennom gode prestasjoner i Eliteserien og Europa - samt store spillersalg - har pengene strømmet inn på konto.

I 2023 hadde Molde driftsinntekter på 314,9 millioner kroner. Markedsmidler fra NFF, NTF og UEFA utgjorde 252,6 millioner kroner av driftsinntektene.

Bodø/Glimt hadde driftsinntekter på 269,7 millioner kroner. Europa-spill utgjorde over 100 millioner kroner av dette.

Og selv om Molde snublet mot Odd, er det ingenting som tyder på at de to økonomiske gigantene ikke vil kjempe helt i toppen også denne sesongen. Da vil det dryppe enda mer kroner inn på konto.

– Clash of the cash. Det kan man fint slå fast, sier TV 2-ekspert Yaw Amankwah.

– Det er spillere i begge klubbene som tjener penger som vi ikke har sett i norsk fotball. Det sier seg selv når Glimt får Albert Grønbæk til å forlenge etter å vært så ekstremt god og het, er ikke det for 7G. Da er det for en lønn som er uhørt for mange andre klubber. Men jeg synes det er en god måte å gjøre det på. De gjorde det samme med Hugo Vetlesen, fortetter han.

Han roser måten de to klubbene har bygget seg opp på.

– Måten de to klubbene satser på inspirerer mange. Det løfter norsk fotballs anseelse i Norge og utenfor Norge. Satsingen gjør at de kan knuse Legia Warszawa og rundspille Ajax. Det setter norsk fotball på kartet. Det er ingenting i livet som gir stor gevinst uten at det ligger stor risiko bak. Jeg synes det er tøft at de tør å satse sånn, sier Amankwah.



Gulrot i gullpotten

Den økonomiske kløften ned til resten kan forsterkes ved sportslig suksess i 2024. Både gullvinneren og sølvvinneren i årets Eliteserie får mulighet til å kvalifisere seg til Champions League. Gullvinneren går rett inn i playoff til gruppespillet.

Før den tid skal de to klubbene spille henholdsvis Champions League-kvalik og Europaliga-kvalik i høst. Inngangspremien er stor. Glimt får 18,62 millioner euro (217,3 millioner kroner) dersom de skulle klare å kvalifisere seg for gruppespillet. I Europaligaen er summene langt lavere, men inngangspremien på 4,31 millioner euro (50 millioner kroner) er fortsatt betydelig.

Kjetil Knutsen mener det er fantastisk for norsk fotball at gullvinneren går rett inn i playoff. Han svarer dette på spørsmål om den økonomiske kløften ned til resten:

– Jeg tror det viktigste er at vi klapper oss på skulderen for at de pengene vi har tjent er fordi vi har jobbet godt over tid, og ikke fått de av noen andre. Det er ikke en hemmelighet at penger betyr noe i form av å kunne utvikle klubben, men jeg tror vi ser resultatet av to klubber som har jobbet godt over lengre tid, sier han.



Høyere lønnsnivå

I takt med de økonomiske oppgangstidene har også lønnsnivået i klubbene økt. Molde hadde personalkostnader på drøyt 132 millioner kroner i 2023. Glimt hadde personalkostnader på drøyt 107 millioner kroner i 2023. Det er verdt å merke at disse summene inkluderer lønn til spillere, støtteapparat og administrasjon.

Det reelle tallet kan være høyere. Deloitte påpeker i Eliteseriebarometeret for 2023 at en del klubber ikke inkluderer overgangskostnader, som sign-on fees og agenthonorarer, i personalkostnader.

Til sammenligning hadde Sandefjord lønnskostnader på 33,2 millioner kroner. Uten at Sandefjord-trener Hans Erik Ødegaard mister nattesøvnen av den grunn.

– De har gjort seg fortjent til det. All ære til dem. Vi har vært minst hele tiden, nå er vel KFUM mindre enn oss. Men å sammenligne oss med Molde og Bodø/Glimt blir rart. Vi må sammenligne oss med dem som er nærmere oss og bare har det dobbelte. De som har 5-6-7-8-9-10-gangen... Vi tror det går an å hevde oss sportslig uansett. Vi må stå på for å komme oss nærmere dem sportslig og økonomisk, sier Ødegaard.

– De lønningene Molde og Glimt kan tilby er det ingen andre klubber i Eliteserien som er i nærheten av. Det ser man også på beløpene de kjøper og selger spillere for. De er oppe i et sjikt som er helt unikt for norsk fotball, sier Amankwah.

Skattelistene kan gi en viss indikasjon på lønnsnivået. For skatteåret 2022 kunne Glimt mønstre en startellever med spillere som hadde skattbar inntekt på over to millioner kroner. Det skal sies at det også inkluderte spillere som hadde tjent penger i utlandet før retur til Norge.

– At det er stor forskjell på Molde og KFUM... Sånne ekstremforskjeller tror jeg du finner i alle ligaer. Men gapet fra Molde og Glimt ned til klubbene i sjiktet bak dem, som Brann, Viking og kanskje Lillestrøm, er enormt, slår Amankwah fast.



Prisene på spillere i Eliteserien har skutt i været. Flere sportssjefer har advart mot utviklingen.



– Molde og Glimt driver opp prisene og har nesten skapt seg et monopol, men det går ikke an å kritisere det heller, for de har fortjent hver eneste krone de har tjent inn. Men det drar opp prisen på spillerne, sa Joacim Jonsson til TV 2 i februar.



– Tendenser til frustrasjon

Amankwah skjønner at det oppleves vanskelig for klubbene uten de samme økonomiske musklene. For mens Molde og Glimt har råd til å si nei til høye bud på sine stjernespillere, er andre klubber tvunget til å selge.

– Vi har sett tendenser til frustrasjon. Jeg er sikker på at det finnes en eller annen form for misunnelse på kontorene til de andre sportssjefene når de ser beløpene i omløp. Mens de selv må snu på hver krone. Til og med en stor klubb som Brann lever i et helt annet økonomisk univers. Selv det å hente en type som Niklas Vesterlund virket å være for dyrt for dem, sier TV 2-eksperten.

Amankwah påpeker at penger alene ikke er nok til å være et stabilt topplag over tid. Han tror det fortsatt er et stykke igjen til at toppsjiktet i Eliteserien blir satt, slik utviklingen har vært i Premier League.

– Det finnes eksempler til inspirasjon. Tromsø hadde et knøttlite budsjett i fjor. De var én scoring unna sølvmedalje og skal spille Europa-kvalik til sommeren. Bodø/Glimt var på samme sted som mange av disse klubbene i 2017/18. Ingenting er umulig, men det krever at man gjør stort sett alt riktig, sier Amankwah og fortsetter:

– Man skal ikke lenger tilbake enn i fjor før Molde ble nummer fem. En virkelig sementering får vi først hvis alt klaffer for Molde og Glimt de neste 16-18 månedene. Hvis begge to kommer inn i Champions League, ser jeg ikke hvordan avstanden skal tettes, sier Amankwah.