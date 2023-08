Sigve (12) er en av verdens beste – uansett alder

TRAMPOLINE I HAGEN: Sigve Bergan bruker mange timer om dagen på trampolinen for å øve på triks. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Fra terrassen i Hønefoss flyr en tolvåring ned på trampolinen og tar utallige saltoer etter hverandre.

Familien har bygget et to meter høyt tårn som han kan bruke til å øve seg på nye triks.

– Jeg trener nesten hver dag, om det er å hoppe på trampolinen, øve på triks eller å bade, sier Sigve Bergan til TV 2.



Selv om det er langt fra like høyt som han pleier å hoppe fra når han konkurrerer i dødsing, er det god trening for Bergan.



Se 12-åringens imponerende stunt som går viralt.

– Jeg så det på YouTube



Sigve Bergan har allerede tre års erfaring med dødsing, til tross for sin unge alder. Den var ved en tilfeldighet at han kom over sporten.

HUNDEN TRULS: Familiehunden på fire år har fått samme navn som dødseren Truls Torp. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Jeg så det en gang på YouTube også hadde jeg lyst å prøve det. Det var først da jeg begynte ordentlig med dødsing og klarte mange nye triks at jeg fant ut at dette var noe jeg hadde lyst å drive med.

Hele eventyret startet på familieferie for tre år siden, da han var ni år gammel.

DØDSETRENING: Det som er viktig å tenke på når man skal dødse er å lande riktig, ha stil i luften, eie luften og å ha det gøy, ifølge Bergan. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

At akkurat dødsing skulle bli en del av den nye hverdagen, hadde ikke mor Jannicke Morken i sin villeste fantasi.

– Hva tenkte du da Sigve sa at han ville begynne med dødsing?

– Jeg visste ikke hva det var. Han sa «mamma, denne sommeren har jeg lyst å hoppe fra ti-meteren». Det gjorde han allerede første uken i ferien. Så da ville han plutselig «dødse» fra ti-meteren.



STOLT MOR: Jannicke Morken er stolt over det sønnen får til. Selv jobber hun som svømmeinstruktør på Ringerikebadet og dit drar de ofte etter stengetid slik at Sigve kan øve på å dødse. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Det endte med at Bergan som niåring ble prøvehopper i VM allerede første sommeren, da han begynte med sporten.



– Hadde det vært opp til meg, så hadde han holdt på med hest, sier Morken og ler.

– Nesten som å være en kjendis



Gutten frå Hønefoss ligger på en andreplass i Døds World Tour, blant alle i verden som holder på med sporten.

– Det er kult, jeg får masse skryt, så det er gøy, også håper jeg på det samme neste år, sier Sigve.

At han skulle gjøre det så bra i år, hadde ikke mor Jannicke forventet.

– Det er ganske uvirkelig. Jeg har alltid synes at han er flink, men at han skulle være i verdenstoppen det var ikke helt i tankene. Han gjør det bare fordi det er gøy, forteller mor Morken.



På Instagram-kontoen @sigverakkarfant deler han og moren videoer av at han trikser og dødser. Det har resultert i at han har fått nesten 150 tusen følgere på plattformen.

– Det er kjempegøy, det er nesten som å være en kjendis, vil jeg si.

Likevel er han klar på at det ikke er grunnen som holder ham gående.

– Jeg syns det er veldig gøy å fly i luften og gjøre triks i luften, det har jeg alltid synes. Også er det god stemning, det er egentlig bare gøy.

En av de yngste i VM

Til tross for sin unge alder har dødse-talentet allerede rukket å fått med seg to VM.

Første året endte han på 19. plass, og i fjor ble det 10. plass.

Nå skal han konkurrere for tredje gang når VM går av stabelen på Frognerbadet 26. august.

Bergan er en av de yngste deltagerne i VM, sammen med jevnaldrende Herman Thrane Solstad.



STORE STJERNER: Sigve Bergan skal konkurrere mot den kjente ekstremsportsutøveren Ryan Bean under VM. Her sammen med Ryan Bean (i midten) og Bror Levi Devor (til høyre). Foto: Privat

– Jeg håper å få enda bedre resultat i år. Jeg «gru-gleder» meg litt, også blir det jo kjempegøy å være med i VM igjen.

– Å bli verdensmester, det er målet mitt, ytrer en bestemt Bergan.

