Shiffrin i tårer: – Har hjulpet meg med Aleks

Den amerikanske stjernen Mikaela Shiffrin vant slalåmrennet i østerrikske Flachau foran slovakiske Petra Vlhova og Sara Hector fra Sverige.

Shiffrin var tydelig preget etter tøffe dager, hvor kjæresten Aleksander Aamodt Kilde falt stygt i Wengen fredag.

– Jeg er veldig stolt over denne kvelden og veldig takknemlig for hele laget. De siste dagene har vært veldig utfordrende, de har vært så støttende, sier Shiffrin i et intervju vist på Discovery+.

Søndag ble det kjent at kjæresten Kilde mister resten av sesongen etter å ha pådratt seg et kutt i leggen og en skulder ut av ledd etter fallet i Wengen. Han ble operert for kuttet lørdag kveld.

– De (laget) har hjulpet meg med å møte Aleks. Tusen takk til alle som heier. Jeg vet at det er mange slovakiske fans blant publikum, unnskyld for det i kveld, men takk for støtten uansett, sier Shiffrin.

– De siste dagene har jeg virkelig ikke følt meg bra, og nå vil jeg bare ringe Aleks, sier amerikaneren ifølge Salzburg24.

På en skuffende norsk dag fikk slalåmdebutant for sesongen i verdenscupen Andrine Englund Mårstøl seg en stor opptur.

24-åringen fra Nordfjordeid ble beste norske og kjørte inn til en 10. plass i sin første andreomgang i verdenscupen.

– Det er jeg kjempefornøyd med. Det er veldig kult. Jeg har ikke ord, sier Englund Mårstøl til NRK.

For de øvrige norske jentene ble det tøft. Thea Louise Stjernesund endte på 25. plass, mens Mina Fürst Holtmann (35), Kristin Lysdahl (41), Mariel Kufaas (45) og Bianca Westhoff Bakke (kjørte ut) alle røk ut i førsteomgang.