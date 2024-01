Shawn (29) død: – Ufattelig trist

Canadierens agent Paul Doyle bekrefter dødsfallet til nyhetsbyrået AP.

– Han var så mye mer enn en utrolig atlet. Shawn var en godhjertet person som alltid satte andre foran seg selv. Det er tragisk å miste en så god person så tidlig, sier Doyle i en uttalelse.

VANT VM-GULL: Sam Barber. Foto: Christian Charisius

Barber vant gull i stavsprang under VM i Beijing i 2015.



– Det er utfattelig trist. Det er en som jeg fulgte mye med på da jeg var liten. Vi konkurrerte sammen i 2019, sier stavhopperen Sondre Guttormsen til TV 2.

De to deltok begge i UCS Spirit National Pole Vault Summit i 2019, et årlig arrangement for stavhoppere.

Der var Guttormsen og Barber på samme verdenslag som konkurrerte mot USA, sammen med blant andre verdensrekordholderen Armand Duplantis.



PREGET: Sondre Guttormsen. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

AP skriver at canadieren døde av medisinske komplikasjoner. Barber deltok også under OL-finalen i Rio de Janeiro i 2016, og innehar den canadiske rekorden på 6,0 meter i stavsprang.

– Det er ekstra trist når det er noen man har hatt et forhold til. Selv om det ikke er noen jeg kjente godt, er det noen jeg faktisk har konkurrert med. Det er veldig sterkt, sier Guttormsen til TV 2.

Saken oppdateres.