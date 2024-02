Shampos nevø (16) får sjansen: – Lagt merke til internasjonalt

FØR ONKELEN: Espen Knutsen avbildet under sin tid som Vålerenga-trener. Han debuterte i sin tid for Vålerenga noen måneder eldre enn det nevøen torsdag kveld er når han går på isen for de mørkeblå. Foto: MONTASJE: Håkon Mosvold Larsen / NTB / VIF Hockey

– Han er sikkert veldig nervøs. Men Mikkel er veldig, veldig hockeysmart. Det her blir bare en forsmak på hva vi kan vente oss i årene fremover, sier «Shampo» før nevøens debut.

Med de ordene senker ikke en av tidenes norske hockeyspillere forventningene, før 16-åringen torsdag kveld entrer isen for Vålerengas A-lag.

Lovordene er mange, forventningene høye og statistikken svært lovende.

Stortalentets trener ser enkelte likheter mellom Eriksen og hans onkel.

– Det må jo være noen gener der. Faren spilte jo også, og ser vi på flere av de vi har hatt før - som han slekter på - virker det som at det har noe å si.

– Jeg håper jo at Mikkel klarer å skape sitt eget navn. At han blir såpass god at det er Mikkel Eriksen vi prater om, sier Kim Veisten, trener for Vålerengas U20-lag.

VÅLERENGA-LEGENDE: Espen Knutsen opparbeidet seg legendestatus i Vålerenga gjennom sin tid som spiller og trener i Vålerenga. Foto: Lien, Kyrre/SCANPIX

Ser likheter

16-åringens debut kommer hjemme på Jordal mot ligaens bunnlag, Comet.

– Det er veldig, veldig gøy for han etter at han har lagt ned mye arbeid. Han får en liten gulrot på slutten av sesongen, sier «Shampo» til TV 2.

– Hvor lenge har du sett at han kan bli en kommende storspiller?

– Jeg har sett det i ganske mange år. Det er bare å gå og se på statistikken, så skjønner du at han er noe litt utenom det normale. Han har en egenskap som ikke så mange har. Han er en klassisk senter, en sinnssykt smart hockeyspiller som er ekstremt bra i powerplay. Han har det som er litt mankovare nå, sier han.

HAR TROEN: Espen «Shampo» Knutsen tror nevøen Mikkel Eriksen kan få en stor karriere som hockeyspiller. Foto: Jon Olav Nesvold

– Ser du noen likheter mellom dere som spillere?

– Både han og jeg hadde jo det offensive og blikket for spillet. Så er/var vi jo begge senter, så noen likheter er det jo, svarer onkelen.

Også hans trener trekker frem spilleforståelsen som den mest åpenbare likheten.

– Lagt merke til internasjonalt

Magnus Melbye var trener for Eriksen på Vålerenga-akademiet da talentet var mellom åtte og tolv år gammel. Han trekker frem viljen til å legge ned mye arbeid, som en viktig faktor for god utvikling.

– Han har jo vært en spiller som har lagt ned en del ekstrajobb. På akademiet kom han tre ganger i uken fra 06.30 til 07.45, før han hadde vanlige lagtreninger på kvelden. Han var veldig god i den årgangen, men å kunne si at han kom til å debutere i en alder av 16 år kunne ingen si da, sier Melbye.

– Hvordan har du sett hans utvikling etter det?

– Den har vært kjempefin! Men det er på en måte nå reisen starter. Det blir spennende å se hvor han er om et par år, svarer han.

Hans nåværende trener, Kim Veisten, liker utviklingen Eriksen har hatt.

– Jeg har tro på at han kan bli en veldig god spiller. Det går på spilleforståelse og evnen til å skape sjanser. Han tok store steg fysisk over sommeren og ble mer mann i kroppen, det begynner i hvert fall å komme seg, sier han om 16-åringens fysikk.

Han spilte deler av høstsesongen for Örebro J18. Der leverte han virkelig varene, med 22 målpoeng på ti kamper.

Tilbake i Norge har han fortsatt å produsere. Talentet har på 19 kamper for U20-laget produsert 41 målpoeng (!).

– Han produserte bra tall i Örebro. Jeg vet at de var veldig interesserte i å holde ham igjen der. Han er langt fremme for alderen, og har jo blitt sett og lagt merke til internasjonalt allerede, sier Veisten.

Eriksens Vålerenga-debut kan du se på TV 2 Play fra 18.30 torsdag kveld.