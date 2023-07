Setter inn sikkerhetstiltak: – Sett nok saker hvor dommere har blitt utsatt for trusler

TILTAK: Generalsekretær i Norway Cup Pål Trælvik forteller at de har satt inn ekstra tiltak før årets turnering. Foto: Trond Reidar Teigen

– Vi har sett nok saker hvor dommere har blitt utsatt for trusler. Rett og slett så handler det om at dommere sakte, men sikkert blir mer og mer utfordret.

Det sier generalsekretær i Norway Cup Pål Trælvik til TV 2.

I løpet av de siste årene har det oppstått flere tilfeller der dommere og spillere har blitt utsatt for ubehagelig situasjoner og trusler under fotballkamper.

Situasjonene har blitt såpass vanlige at arrangørene for Norges største fotballturnering har sett seg nødt til å sette av ekstra midler for å bevare sikkerheten.

– Vi ønsker at dommerne skal føle seg trygge. De gjør tross alt kanskje den viktigste jobben, sier han.

– Samfunnstrend

Mandag skrev TV 2 om ubehagelige opplevelser under Gothia Cup.

Altas G18-lag fryktet for sikkerheten under semifinalen i B-sluttspillet mot svenske Qviding.

En spiller fra det svenske laget fikk rødt kort for å ha dyttet hardt rundt halsen på en Alta-spiller.

Dommeren løp vekk fra spilleren etter at han delte ut kortet.

– Da begynte det å eskalere fra tilskuerne. De begynte å rope ting man ikke vil høre på en fotballkamp til Alta-spilleren, forteller Johnsen, som sier at de blant annet ropte «død over deg», sa Alta-trener Thomas Søvik Johnsen til TV 2.

I fjor fortalte TV 2 også historien til den unge dommeren Henrik, som ga seg på grunn av omfattende hets.

Tar grep

Sammen med NFF og hovedsponsor Kiwi har Norway Cup for første gang satt sammen en egen sikkerhetsavdeling.

450 dommere som skal være til stede under kampene for å følge med på at lignende hendelser ikke skal skje under turneringen som sparkes i gang lørdag.

– Kampvertene skal forsterke og hjelpe dommerne med det som skjer både på og utenfor banen. Vi tror dette er til fotballens beste, sier Trælvik.

Kampvaktene vil gå rundt og snakke med ledelsen i klubbene før kampstart, og informere om hva som er greit og ikke.



Avisa Oslo omtalte sikkerhetsgrepene først.

Norway Cups generalsekretær sier at de i fjor opplevde lignende situasjoner som i Gothia Cup.

I to ulike kamper skal tilskuere ha reagert kraftig mot dommeren etter at han hadde gitt rødt kort til spillere for stygge taklinger.

– Det er kjempevanskelig. Det er trist for arrangørene og spesielt for dommerne som jobber frivillig.

– De fortjener ikke å høre stygt språk eller oppførsel, slår Trælvik fast.

«Sammen for likeverd»

Under årets turnering er fokus på Ekebergsletta «Sammen for likeverd».

Arrangørene sier at ser likeverd som er ganske vidt begrep, og at det ikke bare handler om rasisme og homofobi, men om at alle som er til stede og deltar skal føle seg trygge.

– Vi ser i utgangspunktet at dette er en stor del av samfunnstrenden, og idrett er en stor del av samfunnsendringer, påpeker Trælvik.



– Vi kan ikke ha dette i barne- og ungdomsfotball.

Generalsekretæren påpeker at lagene selv har ansvaret for sitt eget publikum og deres oppførsel.

– Det er en tøff oppgave å være dommer. Vi kan ikke ta livet av disse unge menneskene som ønsker å ta denne veien.