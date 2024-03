Setter fyr på comeback-ryktene

Alpinisten Lucas Braathen (23) har kalt inn til en pressekonferanse på torsdag i regi av sponsoren Red Bull.

Der vil det komme en medieoppdatering om skifremtiden.

– Hva tror du dette kan være? spør TV 2 bestevenn og tidligere lagkamerat Atle Lie McGrath.



SVARER PÅ RYKTENE: Atle Lie McGrath. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Mange faktorer

– Jeg tror det er ganske selvforklarende, svarer McGrath til TV 2.



– Hva legger du i det?

– Vi får se når han snakker på torsdag. Jeg har vært tydelig på hva jeg har sagt hele tiden. Det var supertrist å miste ham, han er en veldig god venn og konkurrent. Jeg har lyst til å få ham tilbake i sporten.

– Hvordan hadde det vært å få Lucas tilbake?

– Det hadde vært kult og interessant, så får vi se hvordan det potensielt hadde vært. Det er mange faktorer og veldig mange varianter som kan skje, sier McGrath.

I oktober i fjor kom Braathen med sjokkbeskjeden om at han legger opp i en alder av 23 etter en konflikt med Norges Skiforbund.

Kan gjøre comeback for Brasil

I etterkant har det blitt snakket om et potensielt comeback for Brasil. Den sveitsiske avisen Blick har tidligere hevdet å ha informasjon på dette.

– Det er litt vanskelig å ta stilling til. Da blir det en annen dynamikk, men uansett hva som skjer, så kommer vennskapet vårt til å være like sterkt, sier McGrath og utdyper:

– Det er veldig stor forskjell på å være lagkamerater og konkurrenter, men vennskapet vårt er det som er aller viktigst. Det kommer til å være der uansett.

For å kunne konkurrere for Brasil, må Norge frigi lisensen til Braathen.

– På nåværende tidspunkt har jeg ingen kommentar til det, sier sportssjef i alpint Claus Ryste til TV 2.

TV 2 har vært i kontakt med det brasilianske forbundet.

– Kan du bekrefte om dere har vært i kontakt med Lucas og familien?

– Nei, han har ikke snakket med oss. Han har ikke forespurt om lisensen som kreves for at han skal kjøre for Brasil, sier Brasils alpinsjef Pedro Cavazzoni til TV 2.



Ifølge FIS’ eget reglement må de nødvendige papirene for å endre lisensen være sendt innen 1. mai. Svaret kan drøye helt til juni, opplyser Cavazzoni.

– Du må sende inn passet ditt, opplyse om bindingene dine til landet og forklare hvorfor du spør om nasjonsbytte. Det er en protokoll å følge, forteller han.

– Det er en mulighet at Lucas Braathen, hvis alt gjøres korrekt, kjører for Brasil neste sesong?

– Ja, men om han ønsker å gjøre det, så må alle reglene følges.



McGrath innrømmer at det var en brå overgang da han måtte konkurrere uten sin gode venn denne sesongen.

– Det var veldig rart i starten, men det var overraskende fort man vendte seg til det. Man blir veldig oppslukt i skibobla når man er i sesong, og etter hvert tenker man ikke så mye mer på det.