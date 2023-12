Setter fart på ryktene: – Ingen tvil

Under prøve-VM i Granåsen ble Therese Johaug spurt om et mulig comeback i NRK sin sending.

– Nå har jeg fått ganske mange spørsmål om dette, men det er ingen avgjørelse som er tatt enda. Jeg må jo si at når jeg er her, så frister det veldig, sa Dalsbygda-jenta om et mulig comeback i langrennssporet.



35-åringen var imidlertid tydelig på at en stor jobb må gjøres dersom hun skal være klar til VM i Trondheim i 2025.

– Jeg har ikke trent så bra det siste året, og det er en ny hverdag nå som man har blitt mamma, og man må prioritere deretter. Men man kan også leve lenge på gammel moro, så vi får se hva tiden bringer, sa Johaug.

– Jeg kommer nok til å være her uansett. Så får vi se om jeg er ute der (i løypa) eller står her (som ekspert), la hun til.

COMEBACK? Det spekuleres i om Therese Johaug vil komme tilbake som langrennsløper. Foto: Geir Olsen / NTB

Klar tale fra ekspert

TV 2s langrennsekspert, Petter Skinstad, kommer med en klar spådom rundt Johaugs framtid.



– Jeg tar det egentlig litt for gitt at hun returnerer til langrennssporet før VM i Trondheim, sier Skinstad, og fortsetter:

– Det finnes ingen tvil i kroppen min om at hun kommer til å gjøre comeback.

TV 2s langrennskspert Petter Northug er også positiv til et eventuelt comeback.

– Alt hun sier til NRK vinkles inn mot at dem ønsker å se Therese der. Vi så at hun var mer avvikende i starten, men nå vil hun ikke avfeie at der mulig.



– Det hadde ikke vært noe mer gledelig for norsk og internasjonal langrenn. Det ville blitt enorm interesse før mesterskapet, spesielt med den svenske dominansen som har vært, fortsetter Northug.



ØNSKES VELKOMMEN: Fra TV 2s langrennsekspert Petter Northug, som heller ikke selv utelukker deltakelse i VM neste år. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Hva tenker du det ender med?

– Jeg tror ikke at hun har bestemt seg helt, men har lyst. Har hun lyst sitter hun nok og tenker på det nå, svarer Northug.



Johaug la opp etter å ha blitt OL-dronning i Kina i 2022. Savnet etter 35-åringen på det norske landslaget har ikke blitt mindre etter starten på årets sesong.

– Therese er nok litt som meg, og savner gleden med toppidrettslivet. Hun elsker trening, pushe grenser og konkurrere. Det tror jeg hun også kjenner på. Jeg håper at hun gjør comeback, sier TV 2s trønderske langrennsekspert.



De norske jentene har enda til gode å vinne et distanserenn, og har slitt mot sine utenlandske konkurrenter.

Tyske Victoria Carl knuste nordmennene i Granåsen søndag. Samtidig har svenske Ebba Andersson og amerikanske Jessie Diggins vært for sterke så langt denne sesongen.

– Jeg tror ikke at de er redde for at Johaug kommer tilbake, men jeg tror de innerst inne vet at Therese hadde knust de dersom hun hadde stilt til start. Det er de nok smertelig klar over, mener Skinstad.

INGEN TVIL: Petter Soleng Skinstad er langrennsekspert og kommentator i TV2. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Hadde vunnet samtlige distanserenn

Skinstad mener imidlertid at en Johaug i form ville ha dominert i verdenscupen.

– Jeg tror hun hadde vunnet samtlige distanserenn dersom hun hadde vært i form og stilt til start denne sesongen, mener eksperten.



Skinstad argumenterer for at dersom Johaug trener godt i vinter, får med seg noen konkurranser mot slutten av sesongen, og deretter legger et godt grunnlag før neste sesong – så vil hun være en klar gullkandidat på hjemmebane.

– Når Therese sier hun er i dårlig form så er det ganske langt unna hva folk tenker på når de hører «dårlig form». Hun er bare langt unna der hun var når hun var soleklart verdens beste skiløper, sier han.



– Northug og Johaug i VM på hjemmebane hadde vært noe?

– Vi må kanskje slå oss sammen som lag, fleiper Northug før han utdyper:

– Jeg må gjøre meg ferdig med vinteren jeg og, så får vi ha det i tankene. Men begge to vet hvor stort det er med VM på hjemmebane, sier eksperten lurt.

Heidi Weng ønsket sin gamle lagvenninne velkommen tilbake etter løpet på søndag.

– Hun er velkommen tilbake, så får vi bare slå henne da, sa Weng i et intervju med NRK etter 10 kilometeren søndag, etterfulgt av en latterkule fra Johaug.