– Når en jente spiller fotball og ser «skambra» ut, da måtte jeg bare låse henne, sier Matteus Haugen Garvik (15) til TV 2.

15-åringen deler det meste fra livet sitt til sine over 250.000 følgere på Instagram og TikTok.

SETT AV MILLIONER: Matteus Haugen Garvik (15) sin overraskelse til Sofie Risa (15). Foto: privat

Han er nå på landslagets talentleir i Porsgrunn. Garvik takker kjæresten, som også satser knallhardt på fotballdrømmen, for treningsglede og motivasjon.

– Det er ikke ofte man kan være kjærester og satse på fotball sammen. Vi hjelper hverandre, sier Garvik.

– For meg er det «grævlig gildt». Jeg har ikke samme fotballmuligheter hjemme på Klepp, sier kjæresten Sofie Risa (15) til TV 2.



– Da var det avgjort

De to er bosatt i spanske Costa Blanca i Alicante, sammen med hver sin familie. Der har Garvik bodd i fire år, og hans lange blonde hockeysveis har han rocket siden han var to år.

Det kan kanskje minne litt om en superstjerne fra samme fylke.

LIKHET? Matteus Haugen Garvik vil bli bedre enn fylkeskollega Erling Braut Haaland. Foto: Reuters/privat

– Da Erling Braut Haaland var på TV, sa folk at vi lignet litt, ler Garvik.

Men med lagtreninger og egentreninger hver eneste dag, som han deler med følgere som fotballstjernene Luis Nani og Marta, har 15-åringen planer om å bli enda bedre.

– Det er ekstremt vanskelig, men det er jo det jeg vil. Jeg vil bli bedre enn alle.

Å bo i Spania som ung nordmann har ikke bare vært enkelt, men i november møtte han Risa, som hadde samme lidenskap.

TRENER SAMMEN: Matteus Haugen Garvik og Sofie Risa.

– Etter første møte var det avgjort. Vi var sammen, sier Garvik, samtidig som han gjør et tegn med fingrene.

Kjæresteparet bryter ut i fullstendig latterkrampe.

Risa klarer omsider å bli mer seriøs.

– Det var ikke noen klein stemning. Vi sto og reiv og tullet med hverandre de første minuttene vi møttes, sier hun.

– Hun sa ja

Risa skulle egentlig flytte til Spania i juni, men etter å ha møtt Garvik, ble familien med på å fremskynde flytteplanene til mars.

Drømmen er å spille for Real Madrid, mens i nærmeste fremtid er det å bli med på uttaket til Valencias kvinnelag.

Med egentrening sammen med kjæresten, mener hun at hun har tatt store steg.

– Vi fikk hele kombinasjonen med kjærester, treningspartnere og bestevenner. Å få være med på treningene da, er veldig fint, sier Risa.



– Etter min mening er hun et unikum. Jeg tror hun kan bli veldig god og nå veldig langt, sier Garvik.

For et par uker siden følte han et behov for å ta forholdet et steg videre, og det skulle selvfølgelig de drøye 250.000 følgerne få være med på.

KJÆRESTER: Matteus Haugen Garvik og Sofie Risa. Foto: privat

Derfor kjøpte Garvik en «promise ring», inviterte til en date på stranden og spurte om Risa ville ta den imot.

En «promise ring», eller en løftering, er en ring som gis fra én person til én annen for å markere deres troskap og forpliktelse.

– Hun sa så klart ja. Jeg har jo egentlig ikke tid til kjæreste, men jeg måtte bare låse henne. Jeg hadde ikke noe valg, sier Garvik.

Paret er tydelig på at det ikke er en ring som blir gitt i forbindelse med en forlovelse.

Matteus Haugen Garvik og Sofie Risa på stranden etter overraskelsen. Foto: privat

– Jeg hadde faktisk ingen idé. Jeg ble veldig sjokkert og veldig glad. Det var mange følelser på en gang, sier Risa.

Ble veldig stolt

Det romantiske øyeblikket ble delt opp i to deler, og sammen med en video hvor Risa viser fram ringen, har klippene over 7,5 millioner visninger.

– Det er «grævlig» kult at det gikk ut til så mange. Jo flere som ser at han er min, jo bedre, sier Risa.



Kontoene styres av mor Henriette Haugen Garvik, som også går gjennom alle videoer før noe blir publisert.

– Vi har pratet om dette mye. Matteus er en solid gutt med føttene godt plantet på jorden. Det Matteus deler er fokusert rundt målet hans om å bli profesjonell fotballspiller, men med innslag av andre ting, sier hun til TV 2.

Sofie Risa og Matteus Haugen Garvik trener ofte flere ganger til dagen. Foto: privat

Moren til Risa deltar også aktivt, og bidrar blant annet med å luke vekk kommentarer som er upassende.

– Det er trening og fornuftig ungdom som er forelsket. De legger ut om trening og sunne holdninger. De er 15 år, de er ikke 13 eller 12. Men det er viktig at vi prøver å styre og ha så mye kontroll som vi kan ha, sier Maren Førland Risa.

Nå hjelper de sine barn for å oppnå sin store fotballdrøm sammen, og for å spille på hvert sitt norske landslag.

Garvik ble veldig stolt da han ble innkalt til landslagsskolen i Porsgrunn. Den siste uken har egentreningen blitt intensivert enda ett hakk.

– Da hjelper Sofie meg, og trener meg opp alt jeg kan til det. Så venter vi på en sjanse til Sofie. Vi må bare trene og trene oss opp til nye muligheter, sier Garvik.