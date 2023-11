Sesongstarten i fare for Lundby

JAKTER PÅ FORMEN: Maren Lundby er ikke på ski i bakken under uka landslagssamling på Lillehammer. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Den kvinnelige delen av hopplandslaget koser seg i perfekte forhold i Lysgårdsbakkene på Lillehammer denne uka.

Det vil si. Den største stjerna er ikke med. Hun står i joggesko og ser på de andre bunne bakken.

Maren Lundby har nok en gang blitt nødt til å prioritere hardt.

– Jeg føler at jeg har bedre utbytte av å gjøre andre ting akkurat nå. Forbedre meg maks til det som kommer senere i vinter. Det er litt sånn jeg holdt på i fjor egentlig. At man må prioritere litt mer hva man er med på, sier hun.

Det betyr at sesongstarten på Lillehammer mest sannsynlig går uten Lundby.

– Det heller nok mot det.

Folk søker på vekta hennes



I år som i fjor handler det om å komme til start i en matchvekt hun er komfortabel med.

– Jeg har veldig lyst til at når jeg først stiller opp, så skal jeg være skikkelig forberedt. Jeg har ikke så stor glede av å stille i hopprenn og vite at jeg kunne være mye bedre stilt enn jeg er akkurat nå.

I praksis betyr det at hun bruker treningstiden på teknikk – og trening som har høyere forbrenning enn hopping. Siden snøen kom til Lillehammerområdet har hun klokket inn over 20 mil på ski.

– Så det er viktig at totalen ikke blir for stor, sier hun.

Gjennom å være åpen om vektutfordringene hun har hatt for å kunne bli en god skihopper, så har det gitt helt konkrete resultater i måten folk googler henne på.

Med et godt smil om munnen forteller hun at hun har sjekket hva folk søker på rundt hennes navn.

– Det er tre ord som går igjen. Det er 1. vekt, 2. kjæreste og 3. gravid. Så det er det folk lurer på med meg, ler hun.

Ugler i hoppuka

Kvinnehopperne klatrer stadig nye barrierer. I årets sesong får de for første gang hoppe i de klassiske hoppukebakkene. Men bare i Tyskland. Mens guttene åpner i Oberstdorf hopper jentene i først i Garmisch-Partenkirchen. Så bytter de bakker slik at Lundby og Co får sitt nyttårshopprenn i Oberstdorf.

– Inni meg så har det vært et lite mål at jeg kan klare å være ganske bra forberedt der. Så godt mulig at sesongstarten blir der, sier hun.

Ellers er det mulig at hun starter i Engelberg som er det siste rennet før hoppuka.

I fjor ble det store diskusjoner rundt premieringen av mennenes og kvinnenes hoppuke.

Mens hoppukevinneren for menn stikker av gårde med en staselig gullørn, vanket det en litt mindre gullugle på damene.

– Jeg ville jo valgt ørnen, men da vi tok opp det her i fjor, så var det mange som tok seg litt nær på vegne av ugla, he, he, ler Lundby, før svaret hennes ebber ut i en kraftig latterkrampe.

Om det blir ugle i en eller annen form spiller egentlig ikke så stor rolle. Det er vel bare enda et bilde på hvilke likestillingsutfordringer Lundby og de andre kvinnelige hopperne fortsatt møter.

Gammel og klok ugle

Med to nye tenåringer på landslaget i Ingvild Midtskogen og Kjersti Græsli, så innrømmer Lundby at hun har en helt ny rolle på laget.

– Apropos ugle, så blir jo de både kloke og gamle sies det. Har du rollen som den gamle ugla på laget nå?

– Nei, jeg håper ikke de ser på meg som en gammel ugle, nei. Men det er klart at jeg har en del erfaring nå. Men det er fint å få unge folk inn på laget, sier hun.

Hun mener nytt blod alltid bidrar til et lite spark i baken på de etablerte. Selv har hun ingen planer om å gi seg

– Jeg har ikke satt en sluttstrek for min karriere ennå, men jeg har jo vært med i 17 år nå snart. Så jeg kan definitivt si at jeg er over halvveis i karrieren. Jeg kan garantere at jeg ikke holder på i 17 år til, smiler Lundby.

– Hvis du gjør det er det kanskje greit å bli omtalt som gammel ugle?

– He, he, ja da skal de få kalle meg ugle, he, he.